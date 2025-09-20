La Vitoria Trail completa su familia

E. C. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:57 Comenta Compartir

La Vitoria-Gasteiz Trail ya tiene su familia al completo. Y bien avenida. La prueba, que se celebró ayer con la colaboración de EL CORREO, rozó el millar de participantes (cerca de 950 personas en total) en una edición marcada por el estreno del canicros, en el que los corredores y sus inseparables perros disfrutaron de su pasión de echarse al monte y del gran ambiente que se genera en torno a la cita.

El apartado de élite masculino no tuvo rival. Andrés García, en la distancia de 26 kilómetros, y Jon Betolaza, en 16 km, dominaron las pruebas desde bien temprano. El campeón de la categoría reina, que salió con el número 1 en su dorsal como aviso a navegantes, rompió la carrera en la ascensión a los Montes de Vitoria y, en concreto, al Zaldiaran. Fue entonces cuando pasó a dominar en solitario la carrera hasta marcar un tiempo final de 2:08:52, con casi dos minutos de ventaja sobre Julen Martínez (2:10:36).

Con todo, los 26 kilómetros, que estiraban el recorrido por Gometxa, estuvieron más disputados que los 16, en los que Betolaza se impuso «desde el kilómetro 1», tal y como subrayan desde la organización de la carrera. Las pruebas femeninas, mientras tanto, estuvieron dominadas por Ania Hernández (26km) y Sara Gutiérrez (16km). El canicross se desarrolló a través del bosque de Armentia, en el que Asier Castrillo y Sara Aguirre lograron la victoria.

Los corredores disfrutaron de un recorrido que absorbió bien la tromba de agua que cayó el viernes por la noche. Y es que los participantes agradecieron una superficie algo más húmeda, que se adapta mejor a una carrera de trail. Además, el hecho de que el terreno estuviera tan seco horas antes de la tormenta, hizo temer que el suelo estuviera demasiado resbaladizo en algunos puntos de la carrera. La cita, que contó con su habitual carrera popular, estuvo marcada por el buen ambiente, desde la multitudinaria salida hasta la meta, donde los corredores disfrutaron de una tortilla de patata (no hay avituallamiento mejor) y estiraron el post hasta el vermú.