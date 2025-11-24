'Desde Santurce a Bilbao', una clásica que gana adeptos

La 'Santurce a Bilbao' es todo un clásico en Bizkaia. No solo porque rememore el camino que realizaban antaño las sardineras por uno de los ... márgenes de la ría, si no porque la carrera que lo conmemora, cumple este año su edición 37. Una prueba internacional, aunque también de carácter popular, que cada vez coge más fuerza y cuenta con más adeptos. Este año, la participación vuelve a ser masiva, hasta el punto de que este domingo a las 11:00 horas, en torno a 3.000 corredores tomarán la salida desde el Polideportivo del municipio santurtziarra. Unas cifras similares a las del año pasado, que se han disparado en comparación a ediciones anteriores.

Además, Óscar Álvarez, director del Club de Atletismo de Santurtzi, recordó en la presentación de este evento que las inscripciones aún siguen abiertas, hasta el jueves. Aunque se cerrarán al llegar a 3.200. El recorrido, de 15,4 kilómetros, será el habitual, pasando por Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Lutxana, Zorroza y terminando en Bilbao. Sin embargo, la gran novedad de esta edición es que el circuito terminará en el Museo Guggenheim, donde quedarán todas las marcas registradas y homologadas. Un escenario único para poner el punto final a una prueba que ya es patrimonio del atletismo vizcaíno.

Los representantes de las instituciones pusieron en valor esta carrera. Karmele Tubilla, alcaldesa de Santurtzi, agradeció al Club de Atletismo del municipio por la organización y «poner el nombre de Santurtzi en lo más alto del atletismo». Del mismo modo, Itxaso Erroteta, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao, comentó que «cuando se cumplen 37 años de una carrera es porque se organiza bien, se cuida y se mima». De hecho, la tildó de «patrimonio social de nuestros municipios». Carlos Sergio, Director de Deportes de la Diputación de Bizkaia, indicó que «es un modelo a seguir que tenemos que salvaguardar, seguir apoyando y animar a las nuevas generaciones a ser padres de su futuro y no hijos de su pasado», incitando a la juventud a tomar parte activa en su organización.

Atletas internacionales

Óscar Álvarez enumeró a muchos de los atletas más reconocidos que tomarán parte en esta edición. Entre ellos están Pablo Sánchez, campeón de España en cinco kilómetros e integrante de la selección española de media maratón; Javi Guerra, atleta olímpico y campeón de España varias veces de maratón y diez kilómetros; Dani Arce, también atleta olímpico y cuarto del mundo en 3.000 metros obstáculos; Ismanon, 'influencer' con más de un millón de seguidores en redes sociales; Raúl Celada, atleta internacional con la selección española y campeón este año de la Behobia San Sebastián o Jesús Olmos, actual campeón de España de maratón y tercero del mundo en cincuenta kilómetros.

También habrá corredores de otros países como Abderrahmane Aferdi, atleta marroquí que ganó el Campeonato de España de media maratón en 2024; Eric Nzambimana, de Burundi o Peter Wanjiru, keniano que ya sabe lo que es ganar la Santurce a Bilbao. En categoría femenina, estarán Lidia Campo, campeona de España en diez kilómetros en 2024; Celia Antón, medallista europea Junior y sub23; la keniana Odile Nintije, la argentina María Luz Tesuri, la campeona de la Behobia San Sebastián Katherina Tisalema, Marta Cepruelo, Uxía Pérez, Maite Arraiza o Cristina Polanco.