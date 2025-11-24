El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los distintos ponentes de la presentación de la 'Desde Santurce a Bilbao' con la camiseta, cartel y trofeos. Peru Olazabal

'Desde Santurce a Bilbao', una clásica que gana adeptos

Unos 3.000 corredores participarán el domingo en esta carrera internacional, entre los que estarán atletas muy ilustres

Peru Olazabal

Santurtzi

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

La 'Santurce a Bilbao' es todo un clásico en Bizkaia. No solo porque rememore el camino que realizaban antaño las sardineras por uno de los ... márgenes de la ría, si no porque la carrera que lo conmemora, cumple este año su edición 37. Una prueba internacional, aunque también de carácter popular, que cada vez coge más fuerza y cuenta con más adeptos. Este año, la participación vuelve a ser masiva, hasta el punto de que este domingo a las 11:00 horas, en torno a 3.000 corredores tomarán la salida desde el Polideportivo del municipio santurtziarra. Unas cifras similares a las del año pasado, que se han disparado en comparación a ediciones anteriores.

