Un pelotón de 4.000 corredores en la Media Maratón de Vitoria El pistoletazo de salida se dará el domingo 14 de diciembre desde Portal de Lasarte y el trazado de 21 kilómetros recorrerá toda la ciudad

Jon Ander Goitia Martes, 2 de diciembre 2025, 12:20 | Actualizado 12:29h.

La Media Maratón de Vitoria saca músculo. A dos semanas de que los corredores se echen el próximo domingo (14 de diciembre) a las calles de la capital alavés, ya se han agotado los 4.163 dorsales. La cita, que cuenta con el patrocinio de EL CORREO, se ha convertido en un auténtico imán que ha vuelto a atrapar a corredores local, pero también de otras autonomías, como Aragón o Madrid, y países, con participantes llegados desde Alemania, Italia o Venezuela. Una amplia representación territorial que se esforzará por coronar Vitoria.

Este crecimiento parece tocar techo. Los organizadores han explicado que no han buscado atraer a una multitud, sino a una cantidad que permita una nutrida participación y a la vez comodidad para los corredores. Porque la intención es mantener el trazado por el corazón de la ciudad, por lo que se busca evitar que las estrechas calles se conviertan en un embudo. Del total de los praticipantes que se anuden las zapatillas, casi uno de cada (36%) tres será de casa. Y la participación femenina rompe la barrera del año pasado (récord con 806) y alcanza los 918 dorsales, el 22,1% del total que tome la salida.

Los corredores se enfrentarán a un circuito que ya conocen. La cita decana de los 21,097 kilómetros dará el pistoletazo de salida a las 10.30 horas desde Portal de Lasarte, para acelerar por Elvira Zulueta y tomarán la Avenida de Gasteiz hasta San Viator, donde darán un firo de 180 grados. Después de adentrarse por el barrio de San Martín, cruzarán Manuel Iradier para enfilar hacia Gamarra por Los Herrán. Los participantes emprenderán el viaje de regreso por la calle Francia y Paz, hasta Florida, donde cruzarán el puente de San Cristóbal para llegar al Paseo de la Universidad. El Paseo de Cervantes será la recta final hacia la meta, ubicada en el parking de Mendizorroza.

«Es un recorrido que gusta a la gente, las marcas que salen son buenas y cada vez vienen más atletas de otras provincias», ha destacado Mikel García, director de la Media Maratón de Vitoria. Un trazado idéntico al de la edición anterior y homologado por la Real Federación Española de Atletismo. «Una marea de atletas tomará las calles de Vitoria», ha subrayado Ana López de Uralde, concejala de Deportes.«Es una prueba emblemática que fomenta el deporte popular», ha añadido Arantxa Opacua es la directora de la Fundación Vital Fundazioa.

Un streaming y un dron

La prueba, además, servirá para el Campeonato de Álava y Euskadi para los cerca de cien atletas federadas inscritos. Entre el elenco de favoritos a subirse a lo más alto del podio destacan nombres como el de Urko Herrán, ganador en las últimas ediciones, Elena Loyo, Arrate Mintegui o Imanol Larrañaga. Además, la novedad de este será que la carrera se podrá seguir a través de un directo en streaming que incorporará imágenes tomadas a través de un dron que volará al ritmo de los atletas.

La Media tendrá una carrera txiki dirigida a las categorías escolares prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el mismo domingo día 14 y el precio del dorsal es de 3 euros. En esta edición parte de lo recaudado tendrá un fin solidario y se destinará a la asociación Down Araba.