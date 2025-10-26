El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Martín Fiz muestra orgulloso la medalla tras conquistar la Media Maratón de Valencia. EFE

Martín Fiz conquista Valencia y agiganta su leyenda

El atleta vitoriano, de 62 años, logra el último triunfo que le faltaba de los principales medios maratones, las prestigiosas 'Superhalfs'

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:33

Martín Fiz es inagotable. No hay hazaña que se le resista. El atleta vitoriano, de 62 años, ha conquistado este domingo en tierras valencianas una ... nueva gesta que empezó a perseguir hace dos años. Su triunfo en el Medio Maratón de Valencia le ha permitido completar el círculo de las 'Superhalfs', las carreras más icónicas y prestigiosas de la distancia. Se trata del sexto triunfo en su categoría (entre 60 y 64 años), tras coronarse en las citas de Copenhague, Lisboa y Cardiff en 2023, imponerse en Praga en 2024 y llevarse la victoria en Berlín este mismo año.

