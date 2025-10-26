Martín Fiz conquista Valencia y agiganta su leyenda

Martín Fiz es inagotable. No hay hazaña que se le resista. El atleta vitoriano, de 62 años, ha conquistado este domingo en tierras valencianas una ... nueva gesta que empezó a perseguir hace dos años. Su triunfo en el Medio Maratón de Valencia le ha permitido completar el círculo de las 'Superhalfs', las carreras más icónicas y prestigiosas de la distancia. Se trata del sexto triunfo en su categoría (entre 60 y 64 años), tras coronarse en las citas de Copenhague, Lisboa y Cardiff en 2023, imponerse en Praga en 2024 y llevarse la victoria en Berlín este mismo año.

El atleta alavés, que amplía la leyenda que inauguró con su campeonato del mundo en 1995 en una «carrera perfecta», tenía entre ceja y ceja el evento de Valencia. Una lesión que le mantuvo cuatro meses lejos del asfalto le obligó a renunciar a la 'Superhalf' que se disputaba en España. Tuvo que dejarla para el final... Y este domingo no ha querido dejar pasar su gran oportunidad, que además ha podido compartir con su hijo Álex.

Martín Fiz ha completado la carrera con un tiempo total de 1 hora, 16 minutos y 11 segundos; apenas medio minuto más de lo que tardó en completar el recorrido de Berlín, su última victoria. Al atleta vitoriano no se le resiste ningún hito en su categoría y ya busca el próximo reto para no desprenderse de sus zapatillas.

La conquista de las seis 'Superhalfs' llega siete años después de ganar la media docena de 'Majors', que reúnen los mejores maratones a nivel mundial, en su categoría de mayores de 55 años. Lo hizo en abril de 2018 en Londres, tras vencer en Nueva York, Tokio, Boston, Berlín y Chicago. El palmarés de Martín Fiz va camino de hacerse inabarcable, con un campeonato del mundo, de Europa, los Majors y, ahora, las Superhalfs.