«Emociona ver cómo se superan cada día»

José Javier Conde lleva más de tres décadas vinculado al atletismo adaptado. Tras su retirada como atleta, tomó el mando de un club paralímpico, y ... este fin de semana volvió a escribir otra página dorada en la historia del deporte paralímpico español. El Club Ascensores Bertako - Javi Conde, la estructura deportiva que dirige desde Basauri, sumó su duodécimo título consecutivo de campeón de España de campo a través FEDDI, una racha que en el deporte español tiene pocos equivalentes.

Para entender la magnitud del trabajo de Conde, hay que mirar atrás. Nacido en Bilbao en 1964, fue uno de los atletas más brillantes de su generación. En los Juegos Paralímpicos de Barcelona '92 deslumbró al mundo con un pleno histórico: cuatro oros y varios récords del mundo. Después llegaron Atlanta, Sídney, Atenas… en total, nueve medallas paralímpicas entre 1992 y 2004.

Él mismo lo explica con la convicción de quien ya no compite, pero sigue pensando como campeón: «Estoy poniendo en práctica lo que hice bien y lo que no cuando era atleta», reconoce. Esa experiencia acumulada es ahora la base del club que lleva su nombre y donde entrena a decenas de jóvenes deportistas con distintas discapacidades.

En su sede de Basauri, el equipo funciona como cualquier otro club profesional: grupos de entrenamiento, planificación anual, cargas progresivas, días de descanso y, sobre todo, un estilo de trabajo meticuloso. «Aquí competimos, no venimos de paseo», repite siempre. Esa mentalidad es la que ha convertido al club en una referencia nacional. Y los resultados hablan por sí solos. Desde su primera victoria en Macael (Almería) en 2014, el Bertako Javi Conde no ha fallado ni una sola vez. Doce años consecutivos subiendo a lo más alto del podio, dominando una competición en la que este año participaron 175 atletas de 19 clubes. Conde se sincera: «Pensábamos que habíamos tocado techo, pero con esas 25 medallas, 12 de ellas de oro, este año ha sido el mejor». Las campas del Palacio de La Magdalena se convirtieron este fin de semana en testigo del enésimo golpe de autoridad del club basauritarra. Atletas como Ángela de Miguel, Arrate Sanz, Uxue Abasolo, Iñaki Abando y Hodei Fernández (campeón de España júnior) cruzaron meta uno tras otro.

Pero detrás del brillo de las medallas hay un trabajo invisible, casi artesanal. Tres meses y medio de preparación que incluyeron los crosses de Zornotza, Lasarte y Laudio, y las millas de Berango y Basauri. Conde lo explica así: «Han sido meses durísimos. Funcionamos como cualquier otro club. La diferencia es que cada atleta tiene necesidades y capacidades distintas, y eso nos obliga a reinventarnos todos los días», reconoce.

Periplo hacia la autonomía

En cada sesión, Javi Conde se encuentra con deportistas con diferentes discapacidades intelectuales o físicas. A veces, la dificultad técnica puede ser enorme. Pero el míster lo tiene claro: «Intentamos que sean cada vez más autónomos. Eso les ayudará en el deporte, pero también en la vida». Cuando Javi Conde mira a sus atletas, mira también a su propia historia. A lo que fue, y a lo que quiere que ellos sean. En el fondo, sabe que aún queda camino; más competiciones, más retos, más luchas por la visibilidad, más jóvenes a los que formar. Pero mientras siga habiendo una línea de salida, él estará allí, con la misma entrega con la que corrió un 10.000 en 1992, y con la misma pasión con la que hoy guía a un chico de 17 años que sueña con correr como él.

A pesar de los éxitos deportivos, a Conde lo que más le conmueve no es el medallero:«Me enorgullece ver cómo trabajan. Sus mejoras del día a día me emocionan, como la primera vez». El triunfo colectivo no es el destino para Javi, sino la consecuencia natural de una suma de progresos individuales. Los atletas que esta misma semana viajarán al Mundial de Campo a Través Virtus en Italia (Mikel García, Ángela de Miguel, Raúl Fernández e Ibai Magdaleno) son prueba de ello.