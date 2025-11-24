El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El equipo Ascensores Bertako Javi Conde posa con las medallas y los trofeos obtenidos el pasado fin de semana. Gotzon García

«Emociona ver cómo se superan cada día»

Javi Conde ·

El exatleta paralímpico lidera el club de Basauri que acaba de conquistar su duodécimo título nacional consecutivo

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

José Javier Conde lleva más de tres décadas vinculado al atletismo adaptado. Tras su retirada como atleta, tomó el mando de un club paralímpico, y ... este fin de semana volvió a escribir otra página dorada en la historia del deporte paralímpico español. El Club Ascensores Bertako - Javi Conde, la estructura deportiva que dirige desde Basauri, sumó su duodécimo título consecutivo de campeón de España de campo a través FEDDI, una racha que en el deporte español tiene pocos equivalentes.

