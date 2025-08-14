El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La UEFA lanza un mensaje a Israel antes de la Supercopa de Europa REUTERS

La UEFA se posiciona contra Israel por las muertes en Gaza pero evita nombrarlo

La ambigüedad del mensaje en la previa de la Supercopa genera críticas por no mencionar explícitamente al agresor

Aitor Echevarría

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:19

La UEFA aprovechó el escenario previo a la final de la Supercopa de Europa, celebrada el 13 de agosto en el Estadio Friuli de Udine (Italia), para desplegar un mensaje humanitario. Una pancarta gigante con la frase «Stop Killing Children. Stop Killing Civilians» («Dejad de matar niños. Dejad de matar civiles»), desplegada frente a los equipos de Paris Saint-Germain y Tottenham durante sus alineaciones.

La ceremonia incluyó además la participación de niños refugiados procedentes de distintas zonas de conflicto, entre ellos Tala, una palestina de 12 años con problemas de salud trasladada a Milán para recibir atención médica, y Mohamed, un niño de 9 años herido en Gaza que perdió a sus padres tras un bombardeo.

Desde su fundación, la UEFA ya había adoptado iniciativas similares en zonas como Afganistán, Irak, Nigeria o Ucrania, a través de su Fundación para la Infancia. La entidad remarcó que es «una llamada» y «una advertencia» frente al sufrimiento de la infancia en zonas de guerra.

Críticas en redes

En redes sociales surgieron críticas por la vaguedad del mensaje al no mencionar a «Israel», «Gaza» o «Palestina». Muchos consideraron que se evitaba señalar directamente al agresor.

La ausencia de una mención clara a Israel encendió el debate. Mientras algunos consideran que suaviza la posición de la UEFA, otros ven un intento de mantener la neutralidad institucional. El paso de lo humanitario a lo político es delicado; la UEFA funciona bajo normativas que prohíben mensajes políticos en partidos, pero al incluir niños de conflictos múltiples se amparó en una causa social.

Todo ocurrió después de las críticas que provocó Mohamed Salah. El delantero del Liverpool cuestionó a la UEFA por su tibio homenaje al futbolista palestino Suleiman al-Obeid, apodado «el Pelé palestino», quien fue asesinado mientras esperaba ayuda humanitaria en Rafah, Gaza . Salah respondió en X: «¿Podéis decirnos cómo, dónde y por qué murió?».

Esta presión mediática fue el detonante aparente para una respuesta más visible de la UEFA, que incluyó el mensaje y la presencia de niños desplazados.

