Simona Halep, la tenista discreta que gana a base de trabajo y seriedad Simona Halep, tras proclamarse campeona de Wimbledon. / Reuters La rumana mostró una increíble determinación para vencer a la legendaria Serena Williams, sumando su segundo título de Grand Slam

Trabajadora, sencilla y con los pies en la tierra... y la hierba. Simona Halep mostró una increíble determinación para vencer a la legendaria Serena Williams, sumando su segundo título de Grand Slam, e infligiendo a la campeona una derrota que le costará olvidar.

Rápida, agresiva, precisa, implacable con el saque y eficaz con el resto, la rumana de 27 años fue una verdadera bomba atómica sobre la pista central del All England Club londinense contra la que Williams no pudo hacer nada. «Creo, no, lo sé, que ha sido el mejor partido de mi vida, y además aquí sobre hierba», dijo la tenista.

Reconoce que Roger Federer siempre ha sido su modelo, su ídolo. Y la víspera el suizo le había dado un consejo: «Tienes que tener la mentalidad de la ganadora» y no decir «estoy feliz de estar en la final, es Serena, no tengo ninguna posibilidad». «Así que lo hice», afirmó, seduciendo a todos con una sencillez que no ha perdido pese a haber ganado ya más de 30 millones de dólares en premios.

Y sin embargo, hasta hace poco el pasto no era su superficie y nunca antes había llegado a una final de Wimblendon. «Ni siquiera tenemos una pista, una pista de hierba, en Rumania», aseguró.

Pero recordó que cuando era una niña su madre le había dicho que si quería ser tenista tenía que jugar una final en Wimbledon. Por eso se lo propuso, la jugó y la ganó.

Lo hizo trabajando con una seriedad y una humildad que podría hacer pensar en otro gran campeón, el español Rafael Nadal. «Sabía que si teníamos paciencia y trabajábamos duro, lograríamos sensaciones sobre hierba. Así que lo hice este año y lo hice bastante bien», afirmó.

Aumento de determinación tras ganar Roland Garros

Halep ya había mostrado una inmensa determinación el año pasado cuando ganó el Grand Slam sobre tierra de Roland Garros después de haber perdido sus tres anteriores finales en los grandes torneos.

Antes que ella, solo otra jugadora rumana, Virginia Ruzici, que ahora es su representante, había ganado uno de los torneos principales, en París en 1978.

Halep fue nombrada número uno del mundo en agosto de 2017 y cuando ganó Roland Garros en 2018 contra la estadounidense Sloane Stephens se convirtió en la primera tenista en ganar su primer Grand Slam siendo la primera raqueta de la WTA.

Aquello representó para ella mucha presión, pero a partir de entonces decidió tomarse la vida con más tranquilidad. «Quiero estar más relajada como persona que el año pasado», dice, precisando que eso no significaba menos trabajo ni menos esfuerzo. «No quiero poner tanto el acento en el resultado», afirma, asegurando que tras ganar Roland Garros y coronarse número uno todo lo demás «viene como un bonus».

Halep es una gran estrella en su país, donde tiene un restaurante llamado SH en su ciudad natal de Constanta, a orillas del mar Negro. Trabaja con una fundación para mejorar la educación de los pequeños rumanos y espera que sus victorias «sirvan de inspiración» y haga pensar «a los niños, que todo es posible, incluso si vienes de un país pequeño, es posible si trabajas y si crees».

Seducida por la posibilidad de ser miembro de por vida del elegante y legendario All England Club de Wimbledon gracias a su victoria, Halep también ha mostrado una especial admiración por la familia real británica. Y especialmente por uno de sus miembros, Catalina, la duquesa de Cambridge, que el sábado presenció su partido sentada junto a Meghan, duquesa de Sussex y amiga personal de Serena Williams.