Djokovic reina en la final más larga

«No había vivido un partido con tanta exigencia mental»

Novak Djokovic reconoció que lo más duro del encuentro frente a Roger Federer fue el desgaste psicológico, el trabajo que tuvo que hacer para que su cabeza no se rindiera. «Este partido ha sido de diferente nivel desde el punto de vista de la exigencia mental. He tenido otros partidos con mayor exigencia física, como con Rafa en el Abierto de Australia, pero mentalmente no había vivido ninguno como este. Ha tenido de todo, creo que me he mantenido calmado para jugar bien en los puntos decisivos». El ganador afirmó que se dio cuenta del enorme apoyo del público a su rival: «Claro que era consciente de una atmósfera eléctrica, particularmente en momentos decisivos. Estamos igualados y el público se mete en el partido de un lado, te da energía. Me preparo para responder de distintas maneras. A veces intentas ignorarlo, y en otras transformarlo. Cuando la gente canta 'Roger, Roger', yo escucho Novak, en serio».