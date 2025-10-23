El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El baile viral de Serena Williams al ritmo de las gaitas en Oviedo

La tenista recibirá mañana el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025

E. C.

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:25

La tenista Serena Williams, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, se ha animado a bailar al ritmo de las gaitas en Oviedo. La deportista ha animado a los jóvenes que quieran dedicarse al tenis a que se esfuercen, aunque no tengan suficientes recursos económicos.

La tenista acumula 73 títulos individuales, 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia.

