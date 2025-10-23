El baile viral de Serena Williams al ritmo de las gaitas en Oviedo La tenista recibirá mañana el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025

La tenista Serena Williams, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, se ha animado a bailar al ritmo de las gaitas en Oviedo. La deportista ha animado a los jóvenes que quieran dedicarse al tenis a que se esfuercen, aunque no tengan suficientes recursos económicos.

La tenista acumula 73 títulos individuales, 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia.