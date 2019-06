Entrevista Anabel Medina: «Nadal y Halep son mis favoritos en París» Anabel Medina, junto a Mats Wilander (c) y Albert Costa. / Manuel Bruque (EFE) La capitana de Copa Federación hace repaso a su vida y su trabajo después de retirarse del tenis profesional ENRIC GARDINER Madrid Lunes, 3 junio 2019, 13:30

Anabel Medina (Torrente, 1982) abandonó el tenis profesional en el pasado Abierto de los Estados Unidos, dejando atrás una exitosa carrera, más fructífera en el dobles, donde conquistó dos veces Roland Garros, que en individuales. En el ocaso de su carrera ejerció como entrenadora de Jelena Ostapenko, a quien ayudó a ser campeona en París, y compaginó sus últimos pasos en el circuito con la capitanía del equipo español de Copa Federación, puesto que aún mantiene.

Durante la disputa de Roland Garros, Medina atiende a este periódico para repasar su trabajo en los medios de comunicación, así como su labor al frente del combinado español.

Junto a Conchita Martínez, Alex Corretja o Boris Becker, Anabel Medina forma parte del equipo de expertos en tenis de Eurosport para un Roland Garros en el que la cadena emite más de 250 horas en directo a través de sus canales y plataformas.

Pregunta: ¿Cómo se vive un Grand Slam como comentarista?

Respuesta: Es una experiencia totalmente diferente. Es vivir un Grand Slam desde otra posición. Una experiencia bonita que me está gustando mucho. A nivel de comentarista, te tienes que documentar mucho, seguir mucho el torneo. Cuando eres jugadora, estás pendiente de tus partidos y miras un poco por encima el resto. Aquí tienes que seguirlo todo y estar pendiente.

P: ¿Cómo es su vida después de dejar el tenis?

R: Está siendo bastante entretenida. Tenía muy claro en la cabeza que cuando dejase de jugar quería seguir estando involucrada en el mundo del tenis. Cuando veía ya el final de mi carrera cerca, empecé a prepararme un poco, mirar proyectos y ver lo que realmente me gustaba para cuando dejase de jugar. Estoy viajando muchísimo, ayudando a la Federación no solo con la capitanía, sino también con el seguimiento de jugadoras más jóvenes. Soy comentarista en Eurosport y directora de dos torneos, un ITF y un sénior. No me puedo quejar, estoy bastante entretenida.

P: ¿Cómo es trabajar con Muguruza?

R: Trabajar con Garbiñe es muy sencillo. He compartido con ella dos eliminatorias de Copa Federación y es muy trabajadora. Se adapta mucho al equipo. Cuando he estado con ella en pista es una jugadora que escucha, es muy atenta. La verdad es que es un placer trabajar con ella. Es una gran jugadora y una gran profesional. Que sea tan fácil trabajar con jugadoras de su categoría es de agradecer.

P: Como capitana, ¿cómo se trabaja en el futuro del tenis?

R: Pues es una responsabilidad muy grande. El ser capitana conlleva el encargarme no solo de una jugadora, como sería el caso de una entrenadora. Es tener contacto con ocho o nueve jugadoras que tienen la posibilidad de estar en el equipo y también con las jugadoras jóvenes que vienen por debajo. Hay que tener seguimiento con ellas. Es difícil, las eliminatorias de Copa Federación son muy intensas, se pasan muchos nervios, hay que gestionar un equipo de casi 20 personas. Hay que estar muy atenta, muy alerta. Lo positivo es que me encanta y me gusta y hemos conseguido un objetivo tan bonito como el de subir al Grupo Mundial y no me puedo quejar en absoluto.

P: ¿Es un sacrificio del que no se es consciente hasta que se está ahí?

R: Ser capitana es una responsabilidad muy grande, pero obviamente sabes lo sacrificado que es cuando lo vives en primera persona. Es obvio que ser capitana del equipo más importante de España es difícil y sacrificado, pero yo creo que sabes de verdad lo difícil que es cuando estás dentro porque conoces todos los entresijos que conlleva el puesto.

P: ¿Favoritos para Roland Garros?

R: En el cuadro masculino pondría como primer favorito, sin duda, a Rafa Nadal. Esta jugando a un nivel espectacular. Ya lo demostró con su progresión ascendente. Estamos acostumbrados a verlo ganar en todos los torneos de tierra y es verdad que este año ha sido un poco atípico porque no lo ha conseguido, pero bueno, hacer dos semifinales y un título no son malos números y se está viendo reflejado en Roland Garros. Y luego, por supuesto que hay que tener en cuenta a Djokovic y Federer.

En el cuadro femenino, veo que no está tan cerrado. Veo a Halep muy bien, le gusta el torneo y lo quiere volver a ganar.