Sinner y Alcaraz juegan a quién gana más rápido

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz solo podrían enfrentarse en la final del US Open. Ellos lo saben. Pero en el camino hacia esa meta, los dos mantienen un duelo en paralelo. Apartar del camino a todos los rivales que aparezcan en su ruta, hacerlo en el menor tiempo posible y perdiendo el menor número de juegos. Ayer le tocó el turno a Sinner de ejercer su papel. Venció al australiano Alexei Popyrin, 6-3, 6-2 y 6-2, en 2h01'. Hoy será el turno para Alcaraz contra el italiano Luciano Darderi.

Los dos favoritos y los mejores del mundo hoy en día suelen tener siempre un adversario que ostenta algo que podría convertirse en una amenaza. Popyrin, 26 años y 36 del mundo, tenía algo importante. Ese ranking es de los mejores aspirantes a plantear serios problemas a cualquier de los dos invencibles. Hace cuatro años sobre la tierra del Masters de Madrid, el australiano batió a un Sinner, con 20 años, en dos sets. Pero, además, Popyrin gozaba de otra marca importante en su currículo. Eliminó a Djokovic en Nueva York en cuatro sets el año pasado. Podía servir de alerta, pero no asustaba a un Sinner inspirado como está y tan seguro de si mismo como aparece en la pista.

Era simplemente una leve advertencia. Popyrin, desde aquel triunfo en Madrid, ha ganado tres títulos y ha llegado a meterse entre los 40 primeros del mundo. Sinner, perdió aquel día, pero desde entonces acumula 4 títulos de Grand Slam y es el actual número uno del mundo. Toda una evolución.

Y todo eso fue notorio en el encuentro de segunda ronda que los dos disputaron ayer. Un partido sin mayor emoción, en el que prácticamente los tres sets disputados fueron calcados. Sinner siempre quebró el saque del rival muy pronto. El 3-1 favorable al italiano aparece en todos los sets. Y esa ventaja le permitió desarrollar no el tenis más poderoso de sus mejores actuaciones pero suficiente para aprovechar la debilidad de su rival.

Tienen tanto Sinner como Alcaraz la cualidad de convertir a sus rivales en jugadores limitados, en los que poco a poco van perdiendo no solo saques que parecían potentes sino también esperanza. Explotan tanto sus debilidades que los atormentan y juegan sin fe. Un jugador como Popyrin, con buen saque, lo acaba perdiendo en cinco ocasiones de nueve oportunidades, mientras que él apenas logra romper el saque de su rival tras tener cinco ocasiones para hacerlo. Puede que tengan más o menos los mismo golpes ganadores (26-22) y que hayan cometido la misma cantidad de errores no forzados (20), y es cuando hay que buscar la clave del triunfo en la confianza de uno y del otro. En la mentalidad y el juego de Sinner, muy superior.

Así los dos aspirantes al título y que en este torneo disputan el liderazgo mundial llegan a la tercera ronda igualados en casi todo. Alcaraz ha perdido 17 juegos en 3h41' en los dos encuentros disputados, y Sinner ha cedido 11 juegos en 3h39'.

El español afronta hoy al italiano de origen argentino Luciando Darderi al que nunca se ha enfrentado. El rival tiene 23 años y es el número 34 del ranking.

Al cierre de esta edición todavía no había finalizado el encuentro entre Jaume Munar y el canadiense Gabriel Diallo, 33 del mundo. En el turno de la noche jugaba el tercer cabeza de serie Alexander Zverev frente a Jakob Fearnley. Por el cuadro femenino jugaban Coco Gauff frente a Donna Vekic, y la segunda favorita y ganadora del último Wimbledon, Iga Swiatek había vencido a Susan Lamens en tres sets.

