El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AFP

El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open

El tenista ruso perdió los papeles y quedó eliminado del torneo

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:23

Lo nunca visto. Daniil Medvedev ha sido eliminado del US Open madrugada ante el francés Benjamin Bonzi en un duelo con un giro de guion ... delirante. El tenista ruso, descendido al puesto 13 de la ATP, hincó la rodilla ante Bonzi (51º) en una volcánica noche por 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4 y protagonizó la primera sorpresa del torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  2. 2

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  3. 3

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  6. 6

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  7. 7

    Las fiestas aún no son para todos
  8. 8

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 Vandalizan la fachada del Teatro Arriaga con pintadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open

El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open