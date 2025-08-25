El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

AFP

Djokovic sufre ante un joven de 19 años

El tenista serbio venció ante el prometedor Learner Tien

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:34

«Hay momentos en que desearía ser más joven». Fue uno de los mensajes más emocionantes que dejó Novak Djokovic tras su estreno con victoria ... en el Open de Estados Unidos frente al joven estadounidense Learner Tien en un partido que tuvo en la segunda manga sus momentos más emocionantes. Venció Djokovic por 6-1, 7-6 (3) y 6-2, en 2h17.

