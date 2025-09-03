El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Novac Djokovic. AFP

A Djokovic no le pesan los años

El tenista serbio hace valer todo su poder para alcanzar otra semifinal de un grande

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:19

A Novak Djokovic no parecen pesarle los 38 años que tiene para continuar manteniendo el yugo sobre muchos jugadores del circuito, besando victorias y enamorando ... al público. Anoche aseguró su presencia en una nueva semifinal del Open de Estados Unidos, en la que será el rival de Carlos Alcaraz, al vencer al estadounidense Taylor Fritz, 11 años menor que él y situado en el ranking como la cuarta raqueta del mundo. Lo venció por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en 3h24'.

