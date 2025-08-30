Cristina Bucsa hace historia y pasa por primera vez a los octavos de final de US Open En su decimosexta participación en un Grand Slam, y su quinta en el Open de Estados Unidos, la de Torrelavega remonta a Elise Mertens

Dagoberto Escorcia Sábado, 30 de agosto 2025, 07:40 | Actualizado 07:51h.

En su decimosexta participación en un Grand Slam, y su quinta en el Open de Estados Unidos, la española Cristina Bucsa rompió la barrera al alcanzar por primera vez los octavos de final en un grande. Lo hizo tras un partido difícil que duró 2h41' y en el que tuvo que remontar el primer set ante Elise Mertens, número 19 del mundo. 3-6, 7-5 y 6-3 fue el resultado que ha llevado al tenis femenino español a tener una participante en la cuarta ronda del torneo.

La tenista de Torrelavega agradeció la ayuda de su padre, Ion Bucsa, que es su preparador: «Gracias a mi padre por llevarme siempre hasta el límite. Es mi amor y por él lo doy todo», comentó.

La cántabra se adelantó en el inicio del segundo set, con 1-0. Volvió a perder el saque en el tercer juego, pero lo recuperó en el octavo. Firmó las tablas en el tanteo a la quinta oportunidad. No tuvo tiempo para más. Tenía que jugar el doble. Y quería disfrutar de una victoria importante en su carrera.

Su próximo partido será contra la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. quien además se alzó con la corona el año pasado. Este sábado es el turno de Jaume Munar. El mallorquín, 44 del ranking, intentará alcanzar los octavos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Su rival será el belga Zizou Bergs, 48 del mundo.