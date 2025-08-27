Bouzas corta su racha La pontevedresa cae ante Donna Vekic en el US Open y corta su racha en Grand Slams

Enric Gardiner Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:40

Una pena, pero la magnífica racha de Jessica Bouzas en Grand Slams acabó esta madrugada. La de Pontevedra, que había ganado al menos un partido en los últimos cinco Grand Slams, se llevó un importante revés ante Donna Vekic y cayó en el debut en este US Open (6-3, 5-7 y 6-3).

El sorteo fue terrible para ella porque le emparejó con una tenista que el año pasado fue semifinalista en Wimbledon y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, pero es que además, de haber ganado Bouzas, se hubiese enfrentado en la siguiente ronda a Coco Gauff, campeona aquí en 2023 y una de las favoritas al título.

Y la de Vilagarcía de Arousa no tuvo muy lejos ese enfrentamiento con la estadounidense, porque tuvo el partido en su mano ante Vekic.

Tras llevarse el primer set por un sólido 6-3, tras romper tres veces el saque de la croata, Bouzas dispuso de un 4-2 y saque en el segundo, por lo que estuvo a dos juegos de sellar la victoria. Vekic, una pegadora que no está teniendo un 2025 fácil, salió del laberinto y titubeando llevó a Bouzas a un tercer set donde le tenía ganada la moral.

La de Pontevedra no podrá defender la tercera ronda del año pasado y caerá siete puestos en la clasificación WTA, quedándose como la 47 del ránking.

Fue una jornada aciaga para los intereses de la Armada española porque los otros dos tenistas que saltaron a pista, Pedro Martínez y Roberto Bautista, también se marcharon a casa. El valenciano no pudo con el suizo Leandro Riedi, número 435 del mundo, por 6-4, 6-2 y 6-3, mientras que Bautista, pese a ser favorito contra el británico Jacob Fearnley, cayó por 7-5, 6-2, 5-7 y 6-4.

En cuanto a los favoritos, pocas sorpresas en el cuadro masculino, con la victoria autoritaria de Jannik Sinner ante Vit Kopriva (6-1, 6-1 y 6-2) y la de Alexander Zverev contra Alejandro Tabilo (6-2, 7-6 (4) y 6-4). En el femenino, Gauff se impuso en tres sets a Alja Tomljanovic e Iga Swiatek se dejó solo tres juegos en su debut ante la colombiana Emiliana Arango.