Alcaraz vive en la senda del triunfo

Carlos Alcaraz mantiene la sonrisa y su abrazo a la victoria. Ya está en los cuartos de final del Open de Estados Unidos tras imponerse ... de forma contundente al francés Arthur Rinderknech por 7-6(3), 6-3 y 6-4, en 2h12'. Su próximo rival será el checo Jiri Lehecka, con el que perdió una vez, este año en Doha, pero al que venció en la final de Queen's y también en el mismo torneo en 2023.

Inmutable. Sin pasar apuros. Tranquilo y con una confianza inmensa. Con un saque que rechaza cualquier intento de vulnerarlo. Carlos Alcaraz camina firma en la senda del triunfo en el Open de Estados Unidos, el torneo que aparece en su historial como el primero que conquistó en su carrera. El francés Arthur Rinderknech también intentó infructuosamente pasar a la historia con lo que fuera. O bien ser el primero en ganar un set al actual número dos del mundo o cortar su camino hacia su sexto título de Grand Slam.

Si tuvo una oportunidad el francés, que había perdido sus tres enfrentamientos contra Alcaraz, de dar una de las grandes sorpresas del torneo fue en el primer set. Ahí gastó su mejor repertorio. Gran servicio (un 95% con el primer saque), elección perfecta de cada golpe y luchar de tú a tú como si el prestigio o el historial del rival no importara nada. Y así forzó un tie-break en el que su única ventaja fue tener 2-1, tras un mini break. Después recibió un castigo enorme. Y ya no levantó cabeza. Es aquello de lo que hablan los expertos de lo mucho que cuesta cerrar un set y ganar un partido.

Nadie duda en estos momentos de que Alcaraz está en un momento increíble de juego. Su nivel ha evolucionado en todos los aspectos. Ha mejorado ostensiblemente el saque, posee una variedad de golpes a cuál de ellos, mejor. Y, especialmente, tiene una confianza increíble en sí mismo. Sonríe. Disfruta con lo que hace. Es consciente que la derrota puede llegar en cualquier momento. Pero él es feliz intentando evitarla. No teme a eso porque su fortaleza mental, en este momento, es la del golfista que emboca todo lo que llega al green, la del goleador que todo lo que tira a la portería rompe la red, al del ajedrecista que consigue debilitar a su rival con cualquier ataque a lo Kasparov.

Alcaraz muestra tanto poder en su juego en todas las facetas. Si hablas del saque descubres que gana el 85% de sus primeros servicios, el 76% con los segundos. Si miras sus golpes ganadores ves que conecta 9 más que su rival (36 a 25), si entras en los fallos, él comete menos errores forzados (12 por 28). Es el mejor en todo. El rival en ese momento no sabe lo que está pasando. Solo ve el marcador y seguramente dice «lo estoy haciendo bien, pero no puedo». Todo lo que intenta ha sido en vano. O solo ha válido para provocar la reacción más dura del que es mejor que él.

Este domingo sumó un nuevo récord a su historial. Es el más joven en llegar a los cuartos de final en 13 participaciones en torneos del Grand Slam.