Alcaraz - Sinner: Duelo de genios en Nueva York

Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz. Un duelo de máquinas. Una de origen italiano pero que parece haber sido reseteada en algún laboratorio. La otra, auténtica ... marca española, elaborada con los algoritmos del placer y la alegría en el cuerpo. Es la final del Open de Estados Unidos, y el campeón cantará aquello que hizo millonario al grupo Abba: 'The Winner Takes It All'. El ganador se lo lleva todo. El título de otro Grand Slam, el número 1 del mundo y un talón con la friolera de 5 millones de dólares, el premio más alto jamás pagado en un torneo de tenis.

Alcaraz se encuentra en un momento dulce. Tiene suelta la sonrisa y está disfrutando más que nunca en la cancha. Deslumbra. Físicamente se encuentra en una excelente condición. Mentalmente ha evolucionado hasta el punto que se da el lujo de descubrir que en la pista juega dos partidos a la vez: el de los puntos y el del escenario, el del lenguaje corporal. «No importa si te sientes agotado, si te sientes muy cansado, si sientes que no puedes seguir adelante. Si le demuestras al rival que estás fresco, que eres capaz de jugar dos tres horas más, hacer peloteos largos, le estás dando a entender que esto va a ser muy difícil, va a tener que sudar y correr mucho si quiere ganarme», explicó el murciano en conferencia de prensa.

Esa fortaleza mental es la que le ha llevado en volandas a la final. Ha madurado y ha evolucionado en aspectos del juego que sostienen su confianza. Él dice que está en búsqueda de la eficiencia, y que está conociéndose mucho más y sabe lo que necesita dentro y fuera de la pista. La final neoyorquina es la segunda de Carlos Alcaraz, 22 años, y en la actualidad número dos del mundo.

También es la tercera consecutiva que disputará contra Sinner. Ganó la primera en París, cuando llegó a remontar hasta tres pelotas de partido en uno de los choques más dramáticos del año. El desquite de Sinner llegó sobre la hierba de Wimbledon. Flushing Meadow será el escenario del desempate. El español aparece en el último partido como el jugador que puede conseguir algo todavía más histórico. Puede ser el primer tenista que gana el torneo sin perder un set, algo en lo que fracasaron Rafael Nadal en 2010 y Roger Federer en 2015.

Sinner pega, y lo hace con tantas ganas que algunos extenistas oyen que el sonido de sus golpes es diferente al del resto. Es rápido y apenas sonríe. El italiano recordaba el partido de hace tres años en el mismo escenario en el que disputarán hoy el título y algunas cosas más. «Siento que nuestra rivalidad empezó aquí. Ahora somos dos jugadores diferentes, con una confianza distinta», recalcó el italiano.

Sus duelos

Sinner, sin duda, es un jugador de una calidad extraordinaria que posee las suficientes armas para continuar ejerciendo el liderazgo mundial. Es el jugador más joven (24 años) que ha alcanzado en una temporada las cuatro finales de Grand Slam como Rod Laver, Roger Federer y Rafael Nadal. En este US Open ha dado muestras de flaqueza en un par de partidos, pero en el resto no ha tenido piedad por el rival. Es su quinta final consecutiva de Grand Slam y aspira a sumar su quinto título importante.

Será la segunda vez que ambos se enfrenten en la cancha dura del estadio Arthur Ashe. La primera, en 2022, fue como la presentación oficial de la nueva generación que iba a retirar a Federer, Nadal y Djokovic. Fue toda una batalla colosal en los cuartos de final que acabó con la victoria del español en cinco durísimos sets. También representó el primer título de Grand Slam de Carlos Alcaraz. Hoy aspira a conquistar el sexto de su joven carrera después de sumar dos Roland Garros y dos Wimbledon.

El saldo de los 14 duelos que han tenido, Alcaraz domina 9-5, y ha ganado 6 de los últimos 7. Este año concretamente el español ha levantado el trofeo en juego en Roma, Roland Garros y hace dos semanas en Cincinnati, en la que Sinner se retiró con problemas físicos cuando perdía 5-0.