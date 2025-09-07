El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alcaraz - Sinner: Duelo de genios en Nueva York

Alcaraz y Sinner se juegan, además del título del US Open,el número uno del mundo y el mayor premio de la historia

Dagoberto Escorcia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:41

Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz. Un duelo de máquinas. Una de origen italiano pero que parece haber sido reseteada en algún laboratorio. La otra, auténtica ... marca española, elaborada con los algoritmos del placer y la alegría en el cuerpo. Es la final del Open de Estados Unidos, y el campeón cantará aquello que hizo millonario al grupo Abba: 'The Winner Takes It All'. El ganador se lo lleva todo. El título de otro Grand Slam, el número 1 del mundo y un talón con la friolera de 5 millones de dólares, el premio más alto jamás pagado en un torneo de tenis.

