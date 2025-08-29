Alcaraz sigue abrazado a la victoria

Dagoberto Escorcia Viernes, 29 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz continúa abrazado a la victoria y ya está en octavos de final del US Open. En su camino hacia otra final de Grand Slam, el español volvió a vencer sin perder un set y solo ceder seis juegos. Ganó a Luciano Darderi, 6-2, 6-4 y 6-0 en una hora y 44 minutos. Esta vez tocó levantarse pronto para jugar en el turno de la mañana en Flushing Meadow. De hecho, como reconoció el murciano, su mayor preocupación era la de comenzar el partido despierto, con energía y a buen ritmo. Le sobró. Volvió a dar una cátedra de buen juego, un recital de golpes a cuál de ellos más espectacular y sorprendente para el rival.

Fue consistente y creativo y no jugaba contra un cualquiera. Darderi es el número 34 del mundo. Pertenece a la nueva generación del tenis italiano que hoy en día ha superado en presencia entre los 100 primeros del ranking al tenis español. En Nueva York, 9 italianos entraron en el cuadro principal y hasta este viernes seguían cuatro. Darderi recordó en la previa que solo se había enfrentado a Alcaraz una vez y cuando eran juveniles en un match entre España e Italia. Ganó el español del que dijo que ya entonces jugaba espectacular y ese día le dijo que empezaría a entrenarse con Juan Carlos Ferrero. El murciano tuvo el detalle de enviar un mensaje de felicitación a Darderi cuando éste obtuvo su primer título.

Este viernes, sin embargo, el español no fue tan amistoso y no tuvo reparo en arrollar al italiano de origen argentino. Ni siquiera en el momento que pidió al fisio por un dolor que sintió en la rodilla derecha. «Solo fue por precaución», declaró. A partir de ese momento, en el que Darderi pareció más inspirado y había logrado igualar un 4-1, Alcaraz reapareció en la pista mucho más potente. Venció en los siguientes ocho juegos, finalizando con un rosco el último set.

Está en su mejor momento, y reconoce que se encuentra en un nivel muy bueno tanto mental como físicamente. Se muestra sólido y contundente. No regala nada y siempre da la sensación de tener tres marchas más que su oponente. A veces, incluso parece estar avisado de a qué lado de la cancha va a ir el golpe de su rival, porque siempre está preparado. Resultó incontrolable para Darderi porque Alcaraz en cada jugada responde con un golpe distinto. Saca y sube. Cambia la velocidad. Una volea, una dejada, todo a un ritmo diferente.

Evolución en el saque

Ha mejorado mucho en su saque aunque este viernes bajó el porcentaje en relación a los dos partidos anteriores y después de 33 juegos sin perderlo, cedió el primero en el séptimo del segundo set. Pero fue suficiente para pasar a octavos de final sin perder un set, igual que hizo en el US Open de 2022 en el que se alzó con el título. La evolución de su saque es notoria en la posición de la raqueta, en el momento de flexionar las rodillas y en la trayectoria del swing, lo que ha permitido ganar más potencia. También sus devoluciones son desconcertantes para el adversario que se ve avasallado en cada una de ellas y parece no encontrar respuestas.

Alcaraz acumuló este viernes su 57 victoria de la temporada por una sola derrota, la de la final de Wimbledon contra Sinner, colocándose como líder en el 2025, y ha ganado 33 de los últimos 34 partidos. Al final del duelo volvió a repetir el gesto del golpe de golf. Este deporte «me relaja y me ayuda a entrar en la pista de tenis muy tranquilo», explicó.

Su próximo rival será el francés Arthur Rinderknech, 30 años y 82 del mundo, al que ha vencido en las tres ocasiones en las que se han enfrentado. La primera en el US Open de 2021, y las otras dos en la hierba de Queen's en 2023 y este mismo año en cuartos de final.

