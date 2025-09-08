Alcaraz celebra su sexto Grand Slam con una ducha de champán El tenista murciano festejó por todo lo alto el título en el Open de EE UU y su regreso como número uno con sus seres queridos

I.J. Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:24 | Actualizado 08:42h.

Como si hubiera ganado una carrera de Fórmula Uno. Así celebró Carlos Alcaraz su sexto Grand Slam al imponerse en la final del Open de EE UU al italiano Jannik Sinner de forma magistral. El murciano, que vuelve a ser el número 1 del tenis mundial tras esta épica victoria, acabó duchado en champán al celebrar su hazaña con los suyos con la copa ganada incluida.

La celebración espumosa estaba más que preparada ya que el lugar que la acogió estaba envuelto en plásticos para evitar manchar en suelo y las paredes. Alcaraz acudió con una botella de champán a la estancia donde le esperaba su entrenador, el extenista Juan Carlos Ferrero, y sus allegados.

Y en ese momento comenzó una auténtica catarata de champán. El murciano intentó acometer un ataque sorpresa pero fracasó en el intento. Tanto Ferrero como el resto de los presentes estaban armados con sus botellas de esta bebida alcohólica. Y finalmente, se impusieron al número uno que acabó casi como si acaba de salir de una fiesta de la espuma. Todo entre risas y felicidad como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta la hazaña deportiva que acababa de lograr.

La celebración materializó el emotivo discurso que Alcaraz pronunció tras recibir la ansiado copa de manos del mítico campeón de tenis Ivan Lendl. «Quiero agradecerle esto a mi equipo, a mi familia... Soy muy afortunado de teneros a todos. Trabajáis muy duro para hacerme mejor, no solo profesionalmente, también personalmente. Cada logro que consigo es gracias a vosotros. Este título también es vuestro. Soy un afortunado por tener a mi hermano, a mi padre, a mi tío, a mi madre, a mi hermano pequeño... Muchas gracias a todos». «Este torneo es superespecial para mí. Las tres semanas que he pasado aquí son un privilegio. Me siento como en casa con el apoyo que recibo aquí», añadió.