El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Carlos Alcaraz

15

Cameron Norrie

40
Masters 1000 de París

Directo | Alcaraz - Norrie

Icono15 - 15

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Gran resto de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Cameron Norrie

Icono

¡Ya están los jugadores sobre la pista!

Icono

Cameron Norrie, por su parte, viene de vencer al argentino Sebastián Báez en la primera ronda y buscará hacer camino en el torneo a pesar del temprano cruce con el actual número 1.

Icono

Carlos ha conquistado ya tres torneos de Masters 1000 en este 2025, el mejor registro en un mismo año ya para el de El Palmar. Además, el torneo de París es uno de los tres Masters 1000 que aún no ha conquistado, junto con el de Canadá y el de Shanghái.

Icono

Carlos y Norrie se han enfrentado ya en siete ocasiones, con cinco victorias para el español. La última de las dos victorias de Norrie ante Alcaraz fue en la final de Río de Janeiro 2023.

Icono

¡Se estrena Carlos! El murciano disputa su primer encuentro del torneo en París, el último Masters 1000 del año. Lo hace ante un viejo conocido como lo es Cameron Norrie.

Icono

¡Buenas tardes y bienvenidos al encuentro entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie, por la segunda ronda del Masters 1000 de París!

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  7. 7

    El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  8. 8 Muere Ochotorena, exportero y técnico de guardametas del Valencia y la selección
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  10. 10

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Directo | Alcaraz - Norrie

Directo | Alcaraz - Norrie