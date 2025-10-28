Directo | Alcaraz - Norrie
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Gran resto de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Cameron Norrie
¡Ya están los jugadores sobre la pista!
Cameron Norrie, por su parte, viene de vencer al argentino Sebastián Báez en la primera ronda y buscará hacer camino en el torneo a pesar del temprano cruce con el actual número 1.
Carlos ha conquistado ya tres torneos de Masters 1000 en este 2025, el mejor registro en un mismo año ya para el de El Palmar. Además, el torneo de París es uno de los tres Masters 1000 que aún no ha conquistado, junto con el de Canadá y el de Shanghái.
Carlos y Norrie se han enfrentado ya en siete ocasiones, con cinco victorias para el español. La última de las dos victorias de Norrie ante Alcaraz fue en la final de Río de Janeiro 2023.
¡Se estrena Carlos! El murciano disputa su primer encuentro del torneo en París, el último Masters 1000 del año. Lo hace ante un viejo conocido como lo es Cameron Norrie.
¡Buenas tardes y bienvenidos al encuentro entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie, por la segunda ronda del Masters 1000 de París!
-
