Norrie frustra a Alcaraz, eliminado en París

Probablemente Carlos Alcaraz jugó el peor partido del año este martes en el Masters 1000 de París. El murciano, frustrado por las condiciones de la pista y por la sangría de errores que cometió, cayó contra Cameron Norrie (6-4, 3-6 y 6-4) y puede perder el número uno si Jannik Sinner gana el título el próximo domingo.

El reencuentro de Alcaraz con la ciudad que le vio completar la mejor remontada de su carrera en junio para conquistar Roland Garros no pudo ser más amargo. Fue su actuación más floja del curso, al nivel de cuando cedió contra David Goffin en Miami, cortando además una racha de nueve finales consecutivas. Es la segunda vez que se despide de un torneo en su debut, igual que le ocurrió en Miami.

Alcaraz estuvo fatal, simple y llanamente. Ganó el primer set a trompicones y con ciertas desconexiones que no supo aprovechar Norrie, pero en cuanto este, con su revés poco académico y blando, entró en el partido, comenzó a explotar a borbotones el juego errático del español, que no estaba nada contento con las condiciones de la pista de París, más lenta que nunca ahora que se ha trasladado de Bercy al pabellón de La Defense.

«Esto es peor que Montecarlo», le dijo a Juan Carlos Ferrero después de perder el segundo set. Para ese momento, Alcaraz triplicaba a Norrie en errores con la derecha y le duplicaba con el revés. Era un drama de partido. «No siento la pelota, no puedo jugar aquí. Esto es como jugar en tierra», agregaba el español al tiempo que Ferrero trataba de animarle. «Concéntrate en lo que haces bien», a lo que Alcaraz se reía y respondía: «Si lo hago todo mal».

Estaba frustrado y caminando por un alambre del que tarde o temprano se iba a caer. En el tercer y definitivo set, Alcaraz salvó un punto de 'break' en su segundo turno al servicio, dos en el tercero y en el cuarto entregó el saque.

Norrie, que tampoco destaca por ser el más sólido ni el más contundente, dejó una rendija abierta para que el murciano volviera, con dos bolas de 'break' que no supo aprovechar y que terminaron por mandarle a la lona. Su currículum fue terrible. Cometió 54 errores no forzados, 29 con la derecha, 25 con el revés y dos dobles faltas, mientras que Norrie hizo solo 25, menos de la mitad. Este dato opacó completamente sus 33 golpes ganadores.

Cuentas para el ranking

Es la derrota más temprana del español desde Miami y la primera en el circuito, sin contar la exhibición de la Laver Cup. Esto permite, además, a Sinner poder soñar con recuperar el número uno esta semana. Para ello el italiano tendrá que ganar el título. Eso sí, solo le duraría una semana, hasta que se le descuenten los 1500 puntos que defiende por ganar en 2024 las Finales ATP de Turín.

El murciano sigue dependiendo de sí mismo para acabar el año como el mejor e independientemente de lo que haga Sinner en la capital francesa, si él gana tres encuentros en Turín tendrá asegurado el primer puesto del ranking.

A Alcaraz ya solo le quedan dos torneos este año, la ya mencionada Copa de Maestros, que comienza el 9 de noviembre, y la Copa Davis, que arranca el 18 de noviembre en Bolonia.

París continuará un año más como uno de los Masters 1000 que falta en el palmarés de Alcaraz, junto a Shanghái y Canadá. Su mejor resultado aquí fueron los cuartos de final de 2022.