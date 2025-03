Carlos Alcaraz cae a las primeras de cambio en Miami

C. P. S. Sábado, 22 de marzo 2025, 10:25 Comenta Compartir

Derrota inesperada de Carlos Alcaraz en el debut del Master 1.000 de Miami,. El español ha perdido ante el belga David Goffin por 5-7, 6-4 y 6-3 en dos horas y 19 minutos, en un encuentro en el que nunca estuvo cómodo a pesar de ganar el primer set.

Alcaraz, que venía de caer en semifinales en Indian Wells, no ha podido pasar del debut en Miami, donde esperaba recortar puntos a Sinner en la lucha por el número uno. El español no encontró su tenis en ningún momento y cometió 40 errores durante el choque, algo que no desaprovechó Goffin apra llevarse el partido.

Ahora el español deberá centrarse en la gira de tierra batida, con final en un Roland Garros en el que de nuevo defenderá título.

Temas

Carlos Alcaraz