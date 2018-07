Inauguran la pista 'Alberto Berasategui' en el Open Kiroleta de Bakio 01:49 Alberto Berasategui. «Manolo Santana ya tiene una pista en la Caja Mágica de Madrid, Nadal en Barcelona, y yo ya tengo la mía en Bakio», broméo Berasategui», bromeó el extenista vizcaíno ELCORREO.COM Domingo, 1 julio 2018, 11:13

El mejor tenista vasco de la historia, Alberto Berasategui, inauguró este sábado en el Club Kiroleta de Bakio la nueva denominación de la pista central, que desde ya mismo llevará su nombre. El acto tuvo lugar con motivo de la fiesta de inauguración del torneo internacional de tenis Open Kiroleta – 'Bakio Udala' Saria que comenzó ayer en la localidad vizcaína.

Berasategui llegó a alcanzar el 7º puesto del ranking ATP en la década de los 90, en la que obtuvo 14 títulos ATP y disputó la final de Roland Garros ante Sergi Bruguera en 1994. En su palmarés también cuenta con victorias ante estrellas de la época como Andre Agassi, Eugeni Kafelnikov, Corretja, Thomas Muster, Stefan Edberg, Courier, Jim Goran Ivanisevic, Boris Becker.

«Me hace mucha ilusión este reconocimiento porque este Club es mi casa y tengo muy buenos recuerdos de Bakio. Cuando acabábamos el colegio, solo pensaba en poder venir aquí en vacaciones y disfrutar del verano con mis amigos, jugando a tenis y bañándonos en la playa. Desde hace unos cuantos años vivo en Barcelona pero siempre que puedo me escapo para visitar a la familia y a los buenos amigos que tengo por aquí. Manolo Santana ya tiene una pista en la Caja Mágica de Madrid, Nadal en Barcelona, y yo ya tengo la mía en Bakio», broméo Berasategui.

Imagen de la pista Alberto Berasategui.

El tenista vizcaíno, que actualmente dirige el circuito Mutua Madrid Open Sub 16, recordó anécdotas de su pasado tenístico y reconoció la importancia de los torneos Futures como paso indispensable para todos los tenistas que ocupan ahora los puestos más altos del ranking internacional. A este homenaje no faltó Imanol Boyegui, su primer entrenador en Arrigorriaga y Laukariz, que tuvo la habilidad de no cambiar su característico golpe de derecha hasta convertirlo en uno de los más temibles del circuito.

La pista 'Alberto Berasategui' cuenta con capacidad para 350 espectadores, posee luz artificial y en ella se juegan las fases más importantes del Open Kiroleta – 'Bakio Udala' Saria, incluidas la final individual, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de julio por la tarde. El torneo se desarrollará durante toda la semana, habrá partidos durante toda la jornada y la entrada es libre y gratuita.