Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Finals ATP

En directo | Alcaraz - Sinner

Tras el duelo de leyendas de la rivalidad para la historia de la trilogía formada por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, con algunos años puntuales de Andy Murray. Para la épica del tenis ya ha fraguado desde tres años a esta parte, este mano a mano entre el de El Palmar y el de San Cándido.

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, se medirá al segundo en el Ranking ATP, el italiano Jannik Sinner. Están ellos dos, luego los últimos latigazos de la dilatada carrera de Novak Djokovic, y después el abismo hasta divisar cualquier jugador que les pueda hacer frente.

Hola muy buenas tardes y sean bienvenido a la final de las finales de este 2025 en el mundo de la ATP. Hoy finaliza la temporada en el circuito, penúltima cita en el calendario tenístico antes de la Copa Davis, y lo hace con el epílogo de la ATP Finals. O lo que es lo mismo, los dos mejores tenistas del planeta frente a frente.

