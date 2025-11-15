El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Carlos Alcaraz

---

Auger-Aliassime

---
Finales ATP

En directo | Alcaraz - Auger-Aliassime

Icono

Alcaraz comenzará sacando. Aliassime ganó el sorteo y eligió restar en primer lugar.

Icono

¡Ya salen los dos tenistas a la pista! ¡En unos instantes, tras el sorteo de servicio, comenzará el calentamiento previo al inicio del choque! ¡Vamos con ello!

Icono

¡Sin duda nos espera un duelo de auténtica emoción en Turín! ¡No se lo quieran perder! ¡Les esperamos!

Icono

Es la primera vez que Aliassime supera la fase de grupos tras caer en esta ronda en 2022.

Icono

Por otro lado, el canadiense llega a estas semifinales por un camino más complicado que Alcaraz: perdió en dos sets ante Sinner, cedió un set ante Shelton y se la jugó ante Zverev en el tercer choque de la fase de grupos.

Icono

Alcaraz buscará su primera final en las ATP Finals tras caer en semifinales en 2023 y quedarse fuera en la fase de grupos en 2024.

Icono

Alcaraz llega tras ser primer de grupo y con contundencia en la fase de grupos, en la que solo cedió un set ante Fritz, y fue en el tie-breal.

Icono

Este va a ser su primer duelo en las finales ATP, aunque es el tercero que se disputará indoor tras dos duelos en 2022 y que acabaron con victoria del tenista canadiense.

Icono

Después de que Aliassime ganara en los tres primeros enfrentamientos, Alcaraz ha ganado cada uno de los últimos cuatro, incluyendo el último en las Olimpiadas de París en 2024 por un doble 6-1.

Icono

Este es el octavo enfrentamiento entre el tenista español y el canadiense en el circuito ATP.

Icono

¡Buenas noches a todos y sean bienvenidos a la narración de la segunda semifinal de estas Finales ATP en Turín! ¡Buscamos al segundo finalista! ¡Duelo total entre Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime!

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición
  3. 3

    Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador%u2026 solo ropa muy concreta»
  4. 4

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  5. 5

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  6. 6

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  7. 7

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  8. 8 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  9. 9

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  10. 10

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo | Alcaraz - Auger-Aliassime

En directo | Alcaraz - Auger-Aliassime