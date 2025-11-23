Directo | Pablo Carreño - Matteo Berrettini
Como comentábamos, Pablo Carreño será el encargado de abrir la serie. Milita actualmente en el 89º puesto del ranking ATP y está volviendo a encontrar su mejor nivel después de un largo periodo marcado por lesiones y recaídas.
La selección italiana podría lograr la cuarta Copa Davis de su historia y esta será su 10º final, la tercera que consigue de forma consecutiva.
ITALIA BUSCA LA TERCERA CONSECUTIVA. El combinado transalpino conseguido los dos últimos títulos de Copa Davis (2022 y 2023) y podría ser la primera nación que conquista tres seguidos desde los cinco de Estados Unidos entre 1968 y 1972.
ITALIA, LA SELECCIÓN DEL MOMENTO. A pesar de contar con las bajas para esta cita de Jannik Sinner y de Lorenzo Musetti, el potencial del conjunto italiano es tremendo, no en vano se han plantado en esta final derrotando por la vía rápida a Austria y Bélgica.
11ª FINAL DE LA ‘ARMADA’. Está será la 11ª final que disputa España en la Copa Davis, logrando el título en seis de las 10 disputadas hasta el momento. Las primeras fueron en 1965 y 1967, perdiendo en ambas contra Australia y posteriormente ha sido capaz de ganar en seis de las ocho siguientes, la última, como comentamos anteriormente, en 2019 frente a Canadá.
ESPAÑA A UN PASO DE ENTRAR EN EL ‘TOP 5’. Como decíamos, España podría lograr la séptima Ensaladera de su historia. De lograrlo, igualaría a Suecia como 5º país con más títulos, solo superados por Estados Unidos (32), Australia (28), Francia y Gran Bretaña (10).
A POR LA SÉPTIMA !!! España aspira a conseguir su séptimo título de Copa Davis, el primero desde 2019. Los seis entorchados anteriores los ha conseguido desde el año 2000, por lo que la ‘Armada’ es la selección más laureada en el Siglo XXI.
La receta ha sido siempre la misma, humildad y trabajar como una piña con el objetivo de conseguir al menos un punto en los dos enfrentamientos de individuales y confiar en el potencial de una pareja de dobles – la formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez – que está ofreciendo un magnífico rendimiento.
Así, y sin estar realmente en el ramillete de favoritos, ha vencido a selecciones más potentes en cuanto a número de ranking de sus jugadores. Derrotó en los cuartos de final a la República Checa y ayer en semifinales a Alemania.
El equipo capitaneado por David Ferrer se ha plantado en esta final contra todo pronóstico, puesto que no ha podido contar en las últimas citas con sus mejores jugadores, caso especialmente de un Carlos Alcaraz que viajó a Bolonia para estar con sus compañeros, pero que tuvo que decir adiós a la competición por una lesión.
España se cita con la historia y disputa su primera final en este torneo desde 2019, año precisamente en el que consiguió levantar su última ‘Ensaladera’.
Ya se conoce el orden de enfrentamientos de esta ronda final y abren fuego Pablo Carreño contra Matteo Berrettini. El segundo punto lo disputarán Jaume Munar y Flavio Cobolli. Si hiciera falta, la pareja española compuesta por Marcel Granollers y Pedro Martínez se medirán a Simone Bolelli y Andrea Vavassori.
Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de la Copa Davis entre España e Italia. ¿Preparados? Comenzamos…
