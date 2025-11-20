Carlos Alcaraz muestra el salón de su casa y sus seguidores alucinan: «Viva el mantel de hule» El tenista siguió los cuartos de final de la Copa Davis por la televisión

G. C. Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:13

Carlos Alcaraz da de qué hablar hasta desde el salón de su casa. El número uno del tenis mundial no ha podido saltar a la pista para defender a España en la Copa Davis por lesión, pero ha animado a sus compañeros siguiendo el partido por la tele. La imagen que ha compartido del momento no ha dejado indiferentes a sus seguidores, que se han quedado completamente boquiabiertos al ver «el salón típico español con sillas apiladas y el mantel de hule». «Y encima de la tele los trofeos puestos. Este tío es histórico», comentaba uno de los usuarios. La publicación acumulaba numerosos mensajes. Todos en la misma línea.

La foto parece haberse hecho en su casa familiar de Murcia. Alcaraz, con los pis en alto sobre una silla, muestra su salón. Un mantel de hule, una tele relativamente pequeña, sillas plegables apiladas... Y unas estanterías a rebosar de los trofeos de los campeonatos más importantes del mundo. «Lo de poner un trofeo del US Open y otro de Wimbledon en lo alto del mueble como si fuera un jarrón del Leroy Merlín... ¿qué es Carlos?», se reía un tuitero. Otro confesaba estar «llorando» por verlos colocados «encima de los muebles como el que tiene las orlas del colegio».

Algún que otro usuario se fijaba en el mantel de hule, «a juego». «El salón de la casa de los padres murcianos promedios», apuntaba otro. Y remataba un seguidor: «Carlitos, lo haces aposta, crack. Todos sabemos que tienes mansión». Y así otros cientos de comentarios.

Alcaraz vio desde su casa la victoria de Marcel Granollers y Pedro Martínez en el dobles, que firmaban la remontada para España (2-1) en la eliminatoria ante República Checa, a pesar de las bajas del murciano y Davidovich. De esta manera, el grupo dirigido por David Ferrer conseguía clasificarse para sus primeras semifinales de la Copa Davis seis años después. El otro triunfo de Jaume Munar contrarrestó la derrota inicial de Pablo Carreño. El sábado, España se enfrentará en semifinales a Alemania o Argentina, que disputan este jueves el último cruce. En la otra semifinal, Bélgica se enfrentará el viernes a la doble vigente campeona Italia.

El tenista español anunció este martes que no disputaría la Final 8 de la Copa Davis en Bolonia por unas molestias físicas que, en caso de agravarse, podrían comprometer el inicio de la próxima temporada. «Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia... Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir», escribió el murciano en la red social X, dos días después de perder la final del Masters frente a Jannik Sinner, número dos del mundo.

La ausencia de Alcaraz pone fin a una temporada brillante, en la que el tenista de 22 años (cumplirá 23 en mayo) ha conquistado un total de ocho títulos, entre ellos dos Grand Slams (Roland Garros y US Open), además de haber regresado a la cima tras un magnífico pulso con Sinner, su verdugo en su última cita.