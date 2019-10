Andrés Gimeno: «Jamás pensé que el tenis español iba a llegar tan lejos» Andrés Gimeno, extenista español, durante la promoción de su libro en las instalaciones de Jolaseta en 2013. / IGNACIO PÉREZ «Después de tantos años jugando, me hubiera quedado una espina clavada toda la vida si no llego a ganar un Grand Slam», afirmó en una entrevista a EL CORREO en 2013 JON AGIRIANO Miércoles, 9 octubre 2019, 16:53

Se titula «Andrés Gimeno. Pasión por el tenis» y es uno de esos libros que le reconcilian a uno con lo mejor del periodismo deportivo. Escrito por Manel Serras y Jaume Pujol-Galceran, a lo largo de sus 147 páginas se retrata a un personaje extraordinario, un chico humilde del barrio barcelonés de Ganduxer que llegó a convertirse en uno de los mejores tenistas del mundo, fue el primer presidente de la ATP y en 1972, a punto de cumplir 35 años, vio cumplido su sueño de ganar un título del Grand Slam, en este caso Roland Garros. Esto por lo que respecta a su carrera deportiva. Luego está el hombre, Andrés Gimeno Tolaguera, popular como comentarista de TVE durante más de veinte años pero un desconocido en realidad, una bella persona a la que la vida golpeó muy duro con la muerte de una hija, la ruina y otros dolores íntimos sobre los que, a sus 76 años, ya no quiere seguir hablando. Andrés Gimeno estuvo Bilbao en 2013 presentando su biografía. A mediodía visitó Jolaseta y, como le ocurre siempre que vuelve al club de Neguri, los recuerdos se le agolparon en cuanto vio sus pistas de tierra.

- Aquí le dio su padre su primera clase de tenis.

- En el año 43. Mi padre había venido para dar clases en julio y agosto. Entonces Jolaseta estaba a tope en verano y el Club de Tenis Barcelona, en cambio, se quedaba desierto.

- ¿De dónde le vino la afición al tenis a su padre?

- Mi padre vivía al lado del Club de Tenis Barcelona, no el actual, sino el anterior de Ganduxer, y a los nueve años entró a trabajar como recogepelotas. Y se quedó. Luego fue jefe de vestuario, entrenador, profesor... Se pasó la vida dando clases. De hecho, dio clases hasta el día que murió.

- Fue su primer profesor.

- Sí. Era muy exigente. No me pasaba una.

- Le motivaba prometiéndole bollos de crema.

- Sí. Pero para eso tenía que pasar cien bolas y cuando llevaba 98 me hacía una dejada, ja, ja.

- Fue usted un niño de la posguerra en Barcelona. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia?

- Se pasaban vicisitudes. Nosotros no pasamos tanta hambre como pasaron otros, pero fueron años muy duros. Yo nací en el 37 y a mi padre le conocí en el 43, el mismo año que vine aquí a Jolaseta. Primero tuvo que estar tres años en la Guerra y, al acabar, le obligaron a hacer tres años de Servicio Militar en Madrid. Vivíamos con los abuelos. Mi madre trabajaba en una fábrica de termómetros.

- En el libro se cuenta una anécdota muy divertida sobre cómo usted y su amigo Luis Arilla, que era hijo del conserje del Club de Tenis Barcelona, sacaban un dinerillo extra cuando eran niños.

- Sí, ja, ja. Cuando llegaban socios nuevos que no nos conocían les preguntábamos si nos darían cinco pesetas si les ganábamos 6-0. Y claro, les metíamos 6-0 las veces que queríamos. Con ese dinero podíamos ir al cine el sábado.

- Con su amigo Luis Arilla hizo un viaje a Australia que le cambió la vida.

- Luis tenía 17 años y era el mejor junior del momento. Le invitaron a ir para trabajar con Harry Hopman, el capitán del equipo australiano de la Copa Davis, pero sus padres no querían que fuese solo. Yo tenía dos años más, había empezado a jugar en el extranjero y había ganado el título junior de Roland Garros. Para que le dieran permiso a Luis, yo tenía que ir con él. Y así fue.

- El viaje tuvo que ser toda una aventura.

- Y tanto. Cien horas. Yo fui de París a Roma, donde me encontré con Luis. De allí volamos a Atenas, El Cairo, Karachi, Calcuta y Bangkok, donde tuvimos que esperar 24 horas para coger un vuelo a Perth. Y de allí fuimos a Sydney. Estuvimos cinco meses y fue una experiencia magnífica. Aprendimos a jugar en hierba, aprendimos inglés, jugamos con los mejores tenistas australianos y americanos...

Al frente de la ATP

- Se acabó haciendo profesional y sufriendo durante ocho años, entre 1960 y 1968, la prohibición de disputar los torneos de Grand Slam y la Copa Davis. ¿A qué se debió aquella situación?

- La realidad es que todos los tenistas cobrábamos, unos por encima de la mesa y otros por debajo. Lo que sucedía es que había una guerra entre la Federación Internacional de Tenis y Jack Kramer, que era el principal promotor del tenis profesional. Y producto de esa guerra a los jugadores que firmábamos con Kramer nos impedían jugar la Copa Davis y los cuatro grandes.

- Pese a todo, usted tenía claro que quería ser profesional.

- Sí, sí. Y no sólo por ganarme la vida con el tenis sino por jugar con los mejores jugadores del mundo.

- Su amigo Manolo Santana, en cambio, no dio ese paso.

- Es que el Gobierno no lo permitió. Le hicieron un contrato porque no querían quedarse sin nadie para la Copa Davis.

- Un dato que muchos desconocen es que fue usted uno de los artífices y el primer presidente de la ATP.

- Sí. En 1968 había comenzado la era Open y lo nuestro era un desastre. No había un líder que nos dirigiera y no podíamos continuar así porque la Federación Internacional nos iba a comer vivos. Decidimos crear una ATP y me votaron a mí de presidente y a Stan Smith de vicepresidente primero.

- Volvamos a 1968, a su vuelta a Roland Garros. Inolvidable por muchas cuestiones.

- Sí. Jugué muy bien y perdí en cinco sets la semifinal con Rosewall. Le tuve contra las cuerdas. De haberle ganado creo que me hubiera llevado el título.

- Más que a eso me refería a todo lo que sucedió en aquel Mayo del 68.

- Aquello fue tremendo. Ningún tenista quería ir. No había aviones. Yo tuve que ir en coche desde Bruselas.

- Cuenta en el libro lo que le sorprendió que, en los Campos Elíseos, sólo se vieran coches conducidos por mujeres.

- Ja, ja. Sí. Luego me enteré de que eran prostitutas con sus clientes. Eran las únicas que encontraban gasolina.

- También ustedes anduvieron justos de combustible.

- Y tanto. Nos dejaron un coche con la gasolina justa para ir y venir a Roland Garros desde el hotel durante diez días. Hicimos un sorteo y a Roy Emerson le tocó conducir. Laver hizo de copiloto y detrás Fred Stolle, Ken Rosewall, Pancho Gonzales y yo.

- Eran otros tiempos. Lo digo por lo que acaba de contar y porque a Ion Tiriac le tenía que invitar usted a bocadillos.

- ¡Y ahora es uno de los tíos con más dinero de Europa, coño!

El gran día

- 1972. ¿Confiaba usted en ganar un Grand Slam o ya se había resignado a que no iba a poder hacerlo después de perder con Laver en la final de Australia tres años antes?

- Reconozco que ya lo veía imposible. De hecho, sigo siendo el ganador más veterano. Pero se dieron las circunstancias. Los grandes favoritos fueron cayendo eliminados. Nastase, Kodes, Orantes... El gran escollo que tenía era Metreveli en semifinales, pero le gané en cinco sets y cogí mucha confianza para la final. A Proisy no le tenía miedo.

- Toda Francia estaba con Proisy aquella tarde.

- Es verdad. Recuerdo que en el vestuario le felicitaban por el título antes de salir a jugar. Le decían que ganaba seguro porque yo ya estaba viejo. Estaban a diez metros y yo les oía todo.

- ¿Y qué pensaba?

- «Ya veremos lo que pasa en la pista con el viejo», pensaba.

- A Proisy acabó pesándole la responsabilidad.

- Sí. Jugó muy bien el primer set y ganó. Siguió jugando muy bien hasta el 3 iguales. Y entonces se derrumbó. Sólo me ganó dos juegos más. Gané 6-3, 6-1 y 6-1.

-¿Qué sintió al ganar?

- Di gracias a Dios. Porque, después de tantos años jugando al tenis, me hubiera quedado una espina clavada toda la vida si no llego a ganar un Grand Slam.

- Usted, Santana, Orantes... Fueron pioneros de un deporte por el que España ha acabado siendo reconocida en todo el mundo. ¿Se imaginó alguna vez algo así?

- No. De verdad que no. Jamás pensé que el tenis español fuera a llegar tan lejos.

- ¿Cuál ha sido la causa?

- Supongo que han influido muchas cosas, pero una que me parece muy importante es que siempre ha habido una referencia. A la gran figura de Santana siguió Manolo Orantes, luego Higueras, Emilio Sánchez Vicario, que fue séptimo del mundo, Bruguera, y luego ya todos los demás hasta Nadal.

- Una de sus debilidades.

- No sólo mía. Nadie puede discutir que es el mejor tenista en tierra de todos los tiempos. ¡A ver si le aguantan las rodillas!

- ¿Le costó dejar el tenis?

- No, porque me rompí el menisco. Lo tenía destrozado de tanto jugar. No quedé bien de la operación y tuve problemas de artrosis. Cuando quise jugar vi que no podía. Para sufrir, me largo, me dije.

- Puso un club de tenis en Castelldefells, trabajó con la Federación Suiza, luego puso una escuela con su nombre, fue comentarista de TVE veinte años... El tenis ha seguido siendo su vida.

- Siempre.

- Reconoce en el libro que le dolió la forma en que le despidieron de TVE.

- Sí. No lo hicieron bien. José Ángel de la Casa me llamó por teléfono y me dio las gracias por los servicios prestados. Creo que merecía algo más. Una explicación, al menos.

Flores y espinas

- El último capítulo del libro es especialmente duro. La vida le ha golpeado mucho en los últimos años.

- He tenido que vivir cosas muy tristes. Perdí una hija de cuarenta años en dos meses. Eso ha sido lo peor de todo.

- También perdió la relación con su hijo mayor, que dirigía la academia de tenis que llevaba su nombre y la dejó en la quiebra.

- Así es.

- Ya no se habla con él.

- No.

- También su mujer ha sufrido mucho en estos últimos años.

- En la vida, cuando llevas casado cincuenta años, vives muchas cosas. Como decimos en catalán, en la vida no todo son flores y violas (lirios). También hay espinas. Cristina me tuvo lejos mucho tiempo porque mi forma de ganarme la vida era dar vueltas al mundo jugando al tenis. Ella viajó conmigo bastante por Europa, pero luego estaban los niños, los colegios, más tarde los negocios, los problemas...

- «Sólo quiero tener para pagar la luz». Lo dijo usted en «La Vanguardia» unos días antes del homenaje que le tributó todo el tenis español. A su mujer, Cristina, le dolió muchísimo ese titular. «Es como si pasara el platillo», dice en el libro. ¿Se arrepiente?

- Prefiero no tocar ese tema. Perdóneme.

- Lo que no olvidará será el homenaje en sí, toda una demostración de cariño.

- Y tanto. Me emocioné muchísimo. Fue una respuesta increíble de los tenistas anteriores y de los actuales. Siempre se lo agradeceré.