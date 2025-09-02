El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: comprobar resultados del 2 de septiembre
Carlos Alcaraz, que lo devolvía todo, impartió una cátedra de tenis en Flushing Meadow. EFE

Alcaraz llega pletórico a semifinales

El murciano despliega un juego que parece de otra dimensión, sin fisuras ni debilidades, y desarbola en menos de dos horas al checo Jiri Lehecka

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:53

Carlos Alcaraz definitivamente está en otra dimensión. Su juego es demoledor. No muestra fisuras. Tampoco debilidad. Él aniquila. Destruye al rival mentalmente. Sus golpes son ... prodigiosos e incontestables. Disfruta. Todo ese calvario lo vivió el checo Jiri Lehecka, un buen jugador que la próxima semana aparecerá entre los 16 mejores del mundo, al que ganó por 6-4, 6-2 y 6-4, en 1h56'. Alcaraz volvió a exhibirse para convertirse en el primer tenista en clasificarse para las semifinales del Open de EE UU, donde enfrentará al ganador del Taylor Fritz (4) y Novak Djokovic (7).

