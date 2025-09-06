El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Alcaraz se estira para devolver una pelota en un partido en el que despachó en solo tres sets a uno de los mejores tenistas de la historia EFE

Alcaraz, a la final con un recital ante la última leyenda

El murciano se impuso con comodidad a Djokovic y luchará mañana por ganar su segundo Open de Estados Unidos

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:27

El duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic complació de sobras a los más de 27.000 espectadores que llenaron el Arthur Ashe de Flushing ... Meadow. Era una semifinal con pinta de final y lo que tenía que pasar, pasó. Los pronósticos no fallaron. El número dos pudo con el siete. El joven de 22 años demostró que hoy en día es más que el viejo rockero de 38. Alcaraz está camino de su sexto título. Lo disputará mañana ante el ganador del duelo entre Jannik Sinner y Félix Auger-Alaissime, que se jugaba esta pasada madrugada.

