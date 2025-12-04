Santurtzi será sede de la primera escuela de tenis adaptado de Bizkaia Tras trabajar en este proyecto durante varios años junto con la Fundación Bepro, el proyecto dará comienzo en 2026

Deporte e inclusión cada vez van más de la mano. Una idea que han querido reforzar en Santurtzi, con una noticia muy positiva para el propio municipio y también para todo el territorio vizcaíno. Y es que el Polideportivo Mikel Trueba santurtziarra será la primera escuela de tenis adaptado de Bizkaia. Un proyecto conjunto del Ayuntamiento de la localidad, el Club de Tenis de Santurtzi, la Fundación BePro y Cie Automotive que verá la luz en 2026, tras más de dos años de preparación.

Así lo explicó Pepe Sánchez, presidente del Club de Tenis de Santurtzi. «Después de más de treinta años implementando el tenis a los jóvenes de Santurtzi, nos enfrentamos a un reto que llevamos trabajando desde hace dos o tres años y parece que, a partir de 2026, le podremos dar inicio». Mientras, serán los clubes Martiartu y Oñatz quiénes albergarán las sedes en Gipuzkoa y Álava, respectivamente.

También estuvo presente en dicho acto, la alcaldesa santurtziarra, Karmele Tubilla, quien hizo hincapié en la idea de «conseguir un ocio saludable, respetuoso, inclusivo y de cohesión entre todas las personas que practican deporte en Santurtzi». Es por ello que puso en valor la unión con Fundación BePro y la empresa CIE Automotive, debido a que «gracias a esta colaboración, se va a proporcionar formación al club, material y sillas para realizar esta práctica y una hora de monitor gratuita», señaló.

Por su parte, Ana Salas, presidenta de Be Pro, indicó que ya tenían 34 escuelas repartidas por todo el territorio nacional. Aunque este suponía su inicio en Euskadi. «Estamos muy contentos e ilusionados de estar aquí y comenzar este proyecto en Euskadi. Formaremos a monitores para que puedan atender a niños, niñas y a personas adultas con discapacidad intelectual, física y funcional para que puedan practicar este deporte», comentó.