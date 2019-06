En Zaratamo se respira pelota por los cuatro costados Inhar Jaka, Adolfo Agirre, Gorka Iglesias, y Beñat García conversan con Urrutikoetxea mientras que el delantero de Baiko Pilota le hace los tacos a un joven pelotari. / BORJA AGUDO La final del Manomanista, que juega mañana en el Bizkaia, Urrutikoetxea será la octava que vive el municipio en los últimos cinco años JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 7 junio 2019, 23:56

Los acontecimientos se han precipitado tanto en los últimas tiempos que los vecinos de Zaratamo necesitan tiempo para contabilizar las finales en las tres modalidades de Mikel Urrutikoetxea y Danel Elezkano, los dos pelotaris profesionales de la localidad, a las que han asistido. Con la de mañana en el frontón Bizkaia, en la que el del delantero de Baiko Pilota se mide a Irribarria, serán ocho de primera categoría en cinco años, a las que hay que sumar las de segunda, una para cada pelotari, con anterioridad. Y a pesar de todo, siguen sin acostumbrarse. «Hace nada parecía algo impensable. Creíamos que si llegaba alguno de los chavales sería un premio, y mira donde están», destaca el expresidente del club de pelota Upo Mendi y organizador el torneo Biharko Izarrak Gazteak, de categoría juvenil, que se disputa en estos momentos en la localidad y en Zeberio, Gorka Iglesias.

El pasado mes de abril ya tuvieron la alegría del triunfo de Elezkano II en el Parejas y Urrutikoetxea ha vuelto a prender la ilusión al llegar al choque cumbre del mano a mano. Y es que en un pueblo de 1.700 habitantes como Zaratamo se respira pelota por los cuatro costados. «Aquí en el casco», corrige Adolfo Agirre, que fue uno de los técnicos y botillero de Mikel en su juventud. Porque aunque la localidad tiene otros barrios, es en el núcleo, donde apenas viven 400 vecinos, donde está verdaderamente arraigado este deporte. Allí se encuentra uno de los frontones del municipio por el que han pasado y pasan el 80% de los jóvenes en el que se pueden encontrar estampas como la de Urrutikoetxea haciéndole los tacos a uno de los jóvenes pelotaris de la localidad cualquier tarde como si fuera algo habitual.

Ambos pelotaris crecieron en ese entorno. Jugando siempre a pelota en sus paredes o en las de la plaza. «Porque entonces no había más», corrobora Inhar Jaka, que fue su pareja hasta juveniles. Salían de la escuela, situada en el edificio que albergar el actual Ayuntamiento, cruzaban la calle «y daba igual que los rivales fueran mayores. Y si o te dejaban te ibas al rebote o donde fuera. La cosa era jugar», apunta. «Y los más bonito es que esta estampa se sigue manteniendo», añade Beñat García, actual técnico del club de pelota. Es cierto que no con la misma fuerza porque en la actualidad la oferta deportiva para los más pequeños se ha ampliado bastante «y a los padres no les cuesta nada coger el coche para ir hacer compras a Arrigorriaga o llevar a los chavales», admite.

Pero también es verdad que, desde la explosión de Urrutikoetxea en 2015, cuando sumó sus dos primeros títulos, el club de pelota ha duplicado su número de integrantes, que en la actualidad superan la treintena. «Viene gente de fuera a probar y se terminan quedando. Tenemos gente de barrios de Bilbao como Miribilla y Bolueta, hemos tenido de Sestao. Algo se estará haciendo bien», recalca. Ambos pelotaris han puesto a Zaratamo en el mapa.

Los mismos nervios

Sus vecinos, sin embargo, no terminan de acostumbrarse a vivir una final. «Los nervios son los mismos que con la primera», admiten. Es cierto que ahora ven las cosas de otra forma porque todavía recuerdan la emoción de cuando montaron por primera vez autobuses para asistir a la semifinal de Urrutikoetxea en el Labrit «porque no habíamos vivido nunca algo parecido, pero no te puedes acostumbrar porque es algo muy importante», señala Iglesias. A pesar de su edad y de lo que ha visto en pelota, Agirre todavía está «alucinado» «Esto es increíble», zanja. Él siempre tuvo esperanzas de verlos arriba, pero no tanto. De hecho hoy es el día que más de uno le ha tenido que dar la razón porque siempre mantuvo que Danel Elezkano «iba a llegar por su constancia y afición». «Urrutikoetxea siempre ha tenido mucho poder, y por Ander Elezkano, hermano de Danel, también hubiese apostado si hubiera seguido. En la cancha ha sido más elegante que cualquiera», apunta.

En Zaratamo ya se nota que se acerca el día de la final. «Se ve a la gente ilusionada. Está contenta», destaca Iglesias. Con el movimiento para conseguir entradas ya comenzó el trajín, incluso antes. «Los vecinos se calentaron por la posibilidad de tener a los dos en la final porque se plantaron en el escalón anterior y desde entonces la cosa sigue», añade García. «Sin embargo, se hablaba bajo para no ser gafes porque era una oportunidad histórica. No pudo ser, pero llegó Mikel y estos últimos días sólo hay una conversación», apunta Jaka.

Centrado y con chispa

Son optimistas de cara a la final. Y aunque el corazón muchas veces les pueda tienen sus razones. «A Urrutikoetxea le veo como cuando ganó en 2015 y apuesto por él», zanja Agirre. «Está muy seguro en la cancha, centrado y con confianza», apostilla el que fuera su pareja hasta juveniles. «Ha recuperado la chispa. Sabemos que Irribarria va a jugar mucho, pero Mikel tiene mucha defensa» dice Iglesias. Las circunstancias que se dieron en la anterior final en la que se enfrentaron en 2016 han cambiado. «El material no es el mismo y en aquella ocasión le favorecía más al guipuzcoano», recalca Jaka. Y la de entonces fue la cuarta final consecutiva que jugaba el vizcaíno después de ser zaguero en el Parejas con Olaizola II, «por lo que, para esas alturas le vi un poco cansado», rememora Agirre.

Lo tienen todo preparado. Las camisetas rojas con el lema 'Aupa Mikel' de otras ocasiones valen para esta ocasión también. Pase lo que pase el domingo habrá fiesta en Zaratamo tras la final. Hasta en eso van aprendiendo, «porque antes éramos unos novatos. La primera nos pilló de improviso y tuvimos mucho trabajo. Desde entonces las cosas han mejorado bastante», concluyen.