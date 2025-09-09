La vuelta al mundo de la cesta punta El Día de la Diáspora Vasca rinde en Markina homenaje a la comunidad de esta modalidad, «auténticos embajadores de Euskadi»

Juan Pablo Martín Martes, 9 de septiembre 2025, 16:59 Comenta Compartir

Bajo los sones de 'Vamos al frontón' y con un arco formado con las herramientas de los jóvenes puntistas de la escuela de Markina, arrancó el homenaje a la comunidad de cesta punta que este lunes tributó el Gobierno vasco, con el lehendakari Imanol Pradales a la cabeza, y el Ayuntamiento de la localidad en la octava edición del Día de la Diáspora. La modalidad más internacional de la pelota recibió un reconocimiento por haber llevado el nombre de Euskadi a frontones de todo el mundo. «Fueron auténticos embajadores de nuestra identidad y cultura, incluso en los momentos más difíciles para nuestra imagen exterior», destacó Pradales.

No en vano, desde que hace 150 años se jugó el primer partido de profesionales en Argentina, la cesta punta estuvo presente en China, Marruecos, Egipto, Filipinas, Indonesia, Brasil, Cuba y México, además de Estados Unidos, entre otros países. «En 1978, en su época dorada, en Florida hubo un mínimo de diez frontones, un millar de puntistas y cerca de 3.000 trabajadores relacionados con este deporte, de los que gran parte aprendieron el oficio en Markina», añadió el lehendakari.

Muchos echaron raíces allí donde jugaron y se quedaron a vivir, como José Mari Fernández, que partió del municipio en 1954, con 16 años y «una maleta con más ilusiones que ropa a Palma de Mallorca, Barcelona, Miami y México», destacó en un vídeo enviado desde Cancún, donde reside en la actualidad. Otros regresaron a casa. Y una veintena, junto a sus mujeres, «pilar fundamental de la comunidad», fueron los encargados de recoger los galardones en nombre del resto.

Nueva ley

Tomás Goyogana, Rafa Gorroño, Javier Argoitia, José Antonio Illoro 'Chiquito de Bolivar', Félix Espilla, Eric Irastorza, Iñaki Osa Goikoetxea y Aritz Erkiaga fueron algunos de ellos. También las jóvenes puntistas Zihara Arano, Eneritz Lizardi y Alize Arriaga como representación de la mujer en esta modalidad, que cada vez tiene un lugar más importante.

El lehendakari también puso un acento especial en la necesidad de dar un nuevo impulso a la relación de Euskadi con su diáspora y destacó que es necesario un nuevo marco que refleje los cambios experimentados por la «comunidad vasca global». La futura Ley de Ciudadanía vasca en el exterior, que el Gobierno vasco espera aprobar en 2026, establecerá «un marco renovado de derechos y servicios». «Reconocerá no solo a las personas nacidas en Euskadi y residentes en el extranjero, sino también a quienes tengan nacionalidad o ascendencia vasca, y a todas aquellas que, compartiendo la identidad vasca deseen formar parte de esta identidad global», subrayó.