El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
Puntistas participantes junto con las autoridades en un momento del acto. Ignacio Pérez

La vuelta al mundo de la cesta punta

El Día de la Diáspora Vasca rinde en Markina homenaje a la comunidad de esta modalidad, «auténticos embajadores de Euskadi»

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:59

Bajo los sones de 'Vamos al frontón' y con un arco formado con las herramientas de los jóvenes puntistas de la escuela de Markina, arrancó el homenaje a la comunidad de cesta punta que este lunes tributó el Gobierno vasco, con el lehendakari Imanol Pradales a la cabeza, y el Ayuntamiento de la localidad en la octava edición del Día de la Diáspora. La modalidad más internacional de la pelota recibió un reconocimiento por haber llevado el nombre de Euskadi a frontones de todo el mundo. «Fueron auténticos embajadores de nuestra identidad y cultura, incluso en los momentos más difíciles para nuestra imagen exterior», destacó Pradales.

No en vano, desde que hace 150 años se jugó el primer partido de profesionales en Argentina, la cesta punta estuvo presente en China, Marruecos, Egipto, Filipinas, Indonesia, Brasil, Cuba y México, además de Estados Unidos, entre otros países. «En 1978, en su época dorada, en Florida hubo un mínimo de diez frontones, un millar de puntistas y cerca de 3.000 trabajadores relacionados con este deporte, de los que gran parte aprendieron el oficio en Markina», añadió el lehendakari.

Muchos echaron raíces allí donde jugaron y se quedaron a vivir, como José Mari Fernández, que partió del municipio en 1954, con 16 años y «una maleta con más ilusiones que ropa a Palma de Mallorca, Barcelona, Miami y México», destacó en un vídeo enviado desde Cancún, donde reside en la actualidad. Otros regresaron a casa. Y una veintena, junto a sus mujeres, «pilar fundamental de la comunidad», fueron los encargados de recoger los galardones en nombre del resto.

Nueva ley

Tomás Goyogana, Rafa Gorroño, Javier Argoitia, José Antonio Illoro 'Chiquito de Bolivar', Félix Espilla, Eric Irastorza, Iñaki Osa Goikoetxea y Aritz Erkiaga fueron algunos de ellos. También las jóvenes puntistas Zihara Arano, Eneritz Lizardi y Alize Arriaga como representación de la mujer en esta modalidad, que cada vez tiene un lugar más importante.

El lehendakari también puso un acento especial en la necesidad de dar un nuevo impulso a la relación de Euskadi con su diáspora y destacó que es necesario un nuevo marco que refleje los cambios experimentados por la «comunidad vasca global». La futura Ley de Ciudadanía vasca en el exterior, que el Gobierno vasco espera aprobar en 2026, establecerá «un marco renovado de derechos y servicios». «Reconocerá no solo a las personas nacidas en Euskadi y residentes en el extranjero, sino también a quienes tengan nacionalidad o ascendencia vasca, y a todas aquellas que, compartiendo la identidad vasca deseen formar parte de esta identidad global», subrayó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  3. 3

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  4. 4

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  5. 5 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  6. 6 Brasas en el centro de Algorta
  7. 7

    La mejor vaca de España es de Sopuerta
  8. 8

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La vuelta al mundo de la cesta punta

La vuelta al mundo de la cesta punta