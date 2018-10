Víctor se lleva por delante a Olaizola II Víctor devuelve una pelota de volea con la derecha ante la mirada de Olaizola II. / JESÚS CASO Muy serio y centrado, el riojano rentabiliza su velocidad para sumar su primer punto, mientras que el de Goizueta acaba con la derecha lastimada y se despide de la 'jaula' JUAN PABLO MARTÍN Sábado, 20 octubre 2018, 23:46

Lo había avisado Olaizola II en la previa del partido. Víctor era un rival peligroso que no se le da nada bien por la velocidad que imprime a la pelota. Y el riojano plasmó ayer en el Labrit los temores del de Goizueta. Se lo llevó por delante para sumar su primer punto y seguir con vida en los cuartos de final del torneo Eusko Label del Cuatro y Medio. El de Ezcaray ofreció su mejor versión. La de un pelotari serio y centrado en la cancha que supo asumir bien la presión y que tuvo las ideas bastante más claras que las de sus rival a la hora de la finalización. Supo cortar a tiempo las tacadas del navarro y cerró el choque a la mínima ocasión que tuvo.

Olaizola II no estuvo cómodo en casi todo el partido. Según reconoció al final de la contienda había pasado una mala semana con algún problema físico y le entró una pelota en la derecha en el inicio, por lo que aguantó lo que pudo. Aunque falta una exploración más profunda, el navarro cree que tiene el tendón afectado, por lo que es muy probable que renuncie al tercer y definitivo encuentro de la próxima semana para poder recuperarse. Esta circunstancia provocaría que Ezkurdia esté prácticamente clasificado para semifinales a falta de la disputa del choque de hoy (17.00 horas) en el Atano III de San Sebastián frente a Altuna III.

Aunque no mostró signos de dolor, el saque del navarro no funcionó con la eficacia esperada y estuvo bastante más inestable que en otras ocasiones. Cometió ocho errores, una cifra que no acostumbra, y muchos fueron de aire. Tampoco pudo sacar el gancho las veces que le gustaría y tuvo que esmerarse mucho en defensa.

La cátedra se decantó con mucha claridad por el colorado, pero desde el inicio se pudo comprobar que a Víctor le salía la pelota con potencia de la mano y que su saque profundo y cruzado le podía complicar mucho la vida al veterano. El de Goizueta comenzó con una pasa el choque. Pero el riojano se vendió en un par de acciones y todo se mantuvo igualado. Cuando parecía que Olaizola II podía entrar en ebullición y empezar a romper el choque después de un gancho muy ajustado y una jugada inicial bien ejecutada, cometió un par de fallos que dieron mucha vida al que vistió de azul. Víctor aprovechó su saque para sumar seis tantos más de forma consecutiva en los que se alió con el 'txoko' y puso en práctica una volea muy efectiva, golpe que le funcionó a la perfección a lo largo del choque. En una abrir y cerrar de ojos porque los tantos fueron más bien cortos, el de Ezcaray se vio por el viento de cara sin dar opción a su rival para que reaccionara.

Más igualado

El de Goizueta tuvo que recurrir a un gancho perfecto para romperla, pero volvió a cometer otro error a continuación tras sacar mal (5-11). A partir de entonces el encuentro se comenzó a igualar. Olaizola II echó el resto. Estuvo más agresivo y el riojano encontró más dificultades a la hora de la finalización. El colorado mejoró su con la jugada inicial y llegó a acortar la desventaja hasta los cuatro tantos, pero la historia se volvió a repetir. Mandó un gancho abajo en la siguiente acción y Víctor volvió a respirar con otra pequeña tacada. Para el segundo descanso obligatorio su diferencia volvió a ascender a siete y acabar el partido fue más sencillo.