«Valoro mucho estar en semifinales después de todo lo que pasado con la lesión» Jokin Altuna analiza sus sensaciones en el Cuatro y Medio. / L. ALTUNA Jokin Altuna | Manista de Aspe «Seis días antes de jugar contra Aimar, acudí a un entrenamiento y tuve que dejarlo a los diez minutos porque no podía» JOSEBA LEZETA Martes, 30 octubre 2018, 00:08

El Campeonato del Cuatro y Medio no da tregua. Jokin Altuna dedicó la mañana de ayer al descanso y por la tarde efectuó ejercicios de recuperación. Hoy elige material en el Labrit de Pamplona para su semifinal contra Bengoetxea VI, al que se medirá el sábado. Restan cinco días.

- Por cuarta vez afrontaba la última jornada de la liguilla pendiente de si se clasificaba o no. ¿Lo ha vivido de otra manera este año?

- Las experiencias anteriores ayudan. Hace dos años, por ejemplo, llegué muy nervioso al compromiso frente a Irribarria. Esta vez también notaba tensión, pero no tanta. La experiencia te enseña que lo que cuenta es el siguiente partido y da tranquilidad.

- ¿Ha notado la presión por ser el campeón en su entorno, dentro de la empresa, entre sus compañeros, sus amigos...?

- Sí. Eres una vez campeón y la gente piensa que siempre debes estar ahí y que si no repites tu año es malo. Lo hacen sin querer. Mira, la primera vez que entré en semifinales recibí un montón de mensajes en el móvil. Ahora, en cambio, ha bajado mucho. Sin embargo, personalmente valoro mucho estar en semifinales porque significa regularidad a ese nivel. Más todavía, después de lo que he pasado con la lesión. Vuelvo a figurar entre los cuatro mejores y me he asegurado una plaza en la liguilla del próximo año.

- El domingo no expresó excesiva alegría sobre la cancha tras derrotar a Víctor.

- No me salió. La alegría es mayor si juegas un gran partido o ganas un encuentro duro. Víctor hizo regalos y también hay que pensar en el contrario. Aunque el punto era importante, mis sensaciones tampoco fueron las mejores.

- Todavía juega con las tiras adhesivas en el brazo izquierdo. ¿Se siente mejor? ¿Es por precaución?

- Mantienen en tensión el brazo, más sujeto. Me las puse por primera vez para jugar contra Aimar, pero tengo que ir quitándolas. Veremos el sábado.

- Apunta que ha adquirido algún vicio con la zurda. ¿De qué tipo?

- Le suelto con fuerza a la pelota de aire si la dirijo de pared a pared. No me afecta tanto en esa postura. Por contra, en los entrenamientos siento temor a la hora de cruzar la pelota hacia el ancho y lo acuso después en los partidos. Dispuse de tres o cuatro buenas oportunidades contra Víctor y las desaproveché por esa razón. Tengo que quitármelo de la cabeza.

- ¿Sintió en algún momento que no se recuperaría a tiempo para el campeonato?

- Si te digo la verdad, sí. Seis días antes del partido contra Olaizola II, el primero de la liguilla, acudí a un entrenamiento con el aficionado azpeitiarra Julen Egiguren y tuve que dejarlo a los diez minutos porque no podía. Dos días después de aquella sesión me sometí a la resonancia y reveló que la rotura estaba cerrada. Me tranquilizó y a la mañana siguiente di el sí.

- Bengoetxea VI se cruza de nuevo en su camino. ¿Cómo lo ve?

- Muy bien. Oinatz ha preparado muy bien este campeonato y le veo con mucha chispa.