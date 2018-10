Urrutikoetxea resurge en Balmaseda Pedro Urresti Mejor asentado sobre la cancha impone su autoridad frente a un Elezkano II que nunca logró inquietarle JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 19 octubre 2018, 23:43

Son vecinos y se conocen desde pequeños, pero en la cancha no hay amigos. Y menos en una liguilla de cuartos del torneo Eusko Label del Cuatro y Medio en la que hay mucho en juego y ambos necesitaban la victoria como el comer. Urrutikoetxea resurgió ayer en el frontón de Balmaseda y Elezkano II fue el damnificado. El de Asegarce precisaba alcanzar el cartón 22 para espantar los fantasmas después de que en los cuatro encuentros anteriores desde su regreso no lo hubiera hecho, y la contundencia con lo que lo hizo fue la mejor medicina para ganar enteros y confianza. Elezkano II pagó los platos rotos de la necesidad de su rival. Todavía tenía secuelas del fuerte golpe que se dio en octavos, pero no pudo contrarrestar al ambiciosa propuesta del que vistió de colorado. Mejor asentado sobre la cancha, el de Asegarce imprimió mucha velocidad a la pelota y siempre dio la sensación de ser superior al de Aspe. Elezkano II deberá esperar al siguiente encuentro para romper su mala racha en esta fase de la competición de la 'jaula' donde todavía no conoce la victoria en los dos años que ha accedido a ella.

El gran arranque de Urrutikoetxea le facilitó mucho las cosas. Jugar con el viento de cara tras un 8-0 hizo que pasara toda la presión a su oponente y se asentara sobre la cancha mucho mejor. Movió bien la pelota, la colocó casi siempre donde quiso y tan sólo cometió un par de errores. A Elezkano II le tocó sobre todo esmerarse en defensa. Y lo hizo. Pero no pudo pasar a dominar más que en contadas ocasiones porque estuvo dominado. Intentó sorprender a su rival en el primer tanto con un gancho de resto que se le marchó por muy poco, y tampoco tuvo excesiva fortuna en la primera tacada de su rival en la que impactó un par de veces en la chapa.

Además, no pudo rentabilizar lo suficiente su saque como para conseguir una racha con la que, por lo menos, inquietar algo a su rival. Logró su primer tanto con un pelota bien cruzada a los pies desde el ancho, pero en el siguiente Urrutikoetxea se sacó un gancho perfecto imposible de devolver.

Hoy en el Labrit

El de Asegarce le endosó otros siete tantos consecutivos que dejaron claro que sus sensaciones eran cada vez mejores. Tampoco le interesaba un encuentro largo porque todavía su físico no está en el mejor momento, por lo que acabó a la más mínima oportunidad. Elezkano II tenía la misma táctica, pero tan sólo la pudo exhibir en la pequeña tacada que le permitió alcanzar el cartón cinco.

Para entonces su oponente ya llevaba 16 tantos y arrancó su última racha con un voleón de derecha por pared. A partir de ahí no hubo quien le parara. En su primer enfrentamiento en un partido individual Urrutikoetxea fue bastante más que Elezkano II.

Hoy (18.00 horas) se jugará el segundo encuentro de la segunda jornada de cuartos en el frontón Labrit de Pamplona. Olaizola II se mide a Víctor en otro duelo de necesitados. Parte como favorito el de Goizueta, pero ya ha reconocido que el riojano es un rival que no se le da nada bien.