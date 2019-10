Urrutikoetxea renuncia al Cuatro y Medio Urrutikoetxea lleva lesionado desde el Torneo Aste Nagusia de Bilbao. / B. castillo Los servicios médicos de Baiko Pilota constataron el miércoles que la rotura de fibras que sufrió en agosto el vizcaíno todavía no estaba curada y había riesgo de que se abriera JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 4 octubre 2019, 08:43

Mikel Urrutikoetxea no jugará el Cuatro y Medio. Era la incógnita que quedaba por resolver desde el día de la presentación del torneo y se supo ayer. Las últimas pruebas que le realizaron el miércoles en Vitoria para comprobar cómo estaba la rotura de fibras que sufrió el pasado 21 de agosto en el frontón Bizkaia durante el primer partido del Torneo Aste Nagusia no fueron satisfactorias. No está cicatrizada del todo y en caso de vestirse de blanco corre el riesgo de que se le abra más. La noticia fue un mazazo para el de Zaratamo que hace poco más de una semana se mostró esperanzado en llegar, aunque fuera sin haber realizado entrenamiento alguno con la zurda.

De hecho, en el momento que se conoció la lesión, el plazo de baja que se estimó por los médicos fue de entre tres y seis semanas. A estas alturas había alcanzado el peor de los escenarios e incluso tenía otra semana antes de empezar a disputar la liguilla de cuartos del acotado contra Jokin Altuna en Tolosa, pero se baraja que por lo menos necesitará otros quince días para estar en condiciones.

Su renuncia y la ya conocida de Aimar Olaizola, al sentir todavía alguna molestia en determinados movimientos tras superar su lesión en el tendón de cuádriceps, deja a Baiko Pilota sin dos pilares en la distancia. El vizcaíno era cabeza de serie y en caso de llegar a tiempo hubiera tenido tres encuentros para probarse y tomar la medida al acotado. Su sustituto saldrá de entre los pelotaris derrotados de los octavos de final, que se juegan entre hoy y el lunes, a los que se les abre otra ventana. El que más tantos haga tendrá plaza en la siguiente ronda. En caso de que haya empate entre dos o más candidatos, el billete se decidirá por sorteo. Tendrá lugar el martes, según dio a conocer ayer la Liga de Empresas de Pelota Mano (LEP.M). No es la primera vez que se decide de esta forma una de las plazas porque el año pasado, sin ir más lejos, Retegi BI ocupó el puesto dejado por Jaka después de que el de Lizartza consiguiera el pase a cuartos pero cayera lesionado.

Mala racha

Desde que el año pasado le diagnosticaron una mononucleosis, que le arruinó el verano, Mikel Urrutikoetxea está sufriendo una mala racha de lesiones que no le han permitido rendir al nivel que esperaba. En el Cuatro y Medio de 2018, justo después de superar el virus, se hizo con la tercera plaza, pero en el Parejas tuvo que renunciar a varias jornadas por problemas en su mano izquierda. Jugó el Manomanista y alcanzó la final, pero tuvo que retrasarla porque volvió a recaer de la zurda y arrastró problemas en la misma mano incluso en el Torneo de San Fermín.

Cuando parecía que en el mes de agosto empezaba a levantar cabeza llegó la inoportuna rotura de fibras en el pectoral izquierdo. Una lesión que los servicios médicos de la empresa no habían visto en los últimos veinte años. El vizcaíno acudía diariamente a Vitoria a rehabilitación e incluso recibió dos sesiones de plasma para que la cicatrización fuera más sólida. El día de la presentación de la 'jaula' se mostró ilusionado con la posibilidad de volver a vestirse de blanco en un torneo oficial. Sin embargo, no quiso poner fecha a su regreso y se encomendó a los médicos que le trataban porque todavía faltaba que le realizaran algunas pruebas para ver la consistencia del cerramiento de la herida. Las últimas fueron el miércoles y Urrutikoetxea no estará en el acotado.