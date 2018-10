Urrutikoetxea encara su primera «final» ante Retegi Urrutikoetxea y Retegi BI encontraron lo que buscaban en el cestaño del frontón Labrit de Pamplona. / Asegarce Llega reforzado tras su última victoria, pero no se fía de un rival «completo», mientras que Elezkano II quiere despedirse de la 'jaula' «con una buena imagen» JUAN PABLO MARTÍN Miércoles, 24 octubre 2018, 22:02

La tercera jornada de la liguilla de cuartos del torneo Eusko Label del Cuatro y Medio será muy diferente para los dos representantes vizcaínos. Mientras que Urrutikoetxea calificó ayer como «una final» su duelo del sábado (17.00 horas) en el Labrit ante Retegi BI porque en caso de ganarlo se plantaría en la siguiente fase de la competición, Elezkano II ya no tiene opciones en su partido de mañana frente a Bengoetxea VI en Beasain.

El de Asegarce llega reforzado después del partido realizado el pasado viernes contra su vecino en Balmaseda. Pero más que por el resultado, por las sensaciones con las que acabó el choque. «Estoy cogiendo ritmo a la competición, desde el primer momento imprimí velocidad a la pelota y salieron bien las cosas», admitió. A medida que pasan las semanas va a más. Ese era su objetivo cuando decidió jugar este campeonato y lo está cumpliendo. Y al verse mejor, el nivel de confianza ha aumentado. «En el primer partido, pese a la derrota, terminé bastante contento con lo que hice», apuntó. Sin embargo, necesitaba una victoria para certificar que iba por el buen camino y la logró en el segundo choque.

Ahora se enfrenta al delantero de Erasun en un partido clave para las aspiraciones de ambos. Otro rival distinto que le pondrá a prueba. «Es un pelotari completo tanto con la derecha como con la zurda al que físicamente le he visto muy bien», manifestó. Urrutikoetxea cree que al navarro no le va a afectar la severa derrota cosechada el lunes en el Beotibar de Tolosa. Desde su punto de vista «cada partido es diferente, por lo que voy a tener que hacer las cosas muy bien para ganarle».

«Da miedo»

No se fía. Sabe que tendrá que evitar que Retegi BI pueda jugar a bote «para que no se encuentre cómodo, aunque de aire también imprime mucha velocidad con la volea y la zurda», apuntó. El de Zaratamo no quiere obsesionarse con lo que tiene que hacer para superarle. El saque y el resto son dos armas claves en esta especialidad, «por lo que trataré de efectuarlos lo mejor posible para poder rematar o pasar a dominar el tanto», zanjó. A pesar de que el material elegido es distinto, ambos pelotaris quedaron satisfechos con lo encontrado en el cestaño.

Danel Elezkano se despide mañana (21.00 horas) en Beasain frente a Bengoetxea VI y quiere hacerlo «con una buena imagen». El de Aspe no ha encontrado sus mejores sensaciones a lo largo de la competición. No tuvo mucho tiempo para prepararla y con el golpe sufrido en octavos contra la pared izquierda se le complicó todo. Pero no quiere poner excusas. Se enfrenta a un rival que «da miedo» por el momento de forma que atraviesa, pero el vizcaíno ya no tiene nada que perder por lo que «saldrá a disfrutar a la cancha».