Urreisti y López acarician las semifinales del Winter Series de cesta punta

Juan Pablo Martín Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:28

Urreisti y López dieron este lunes un paso de gigante hacia las semifinales del Winter Series de cesta punta tras su segundo triunfo consecutivo por 2-0 en el Jai Alai de Gernika. Los guipuzcoanos volvieron a ser una pareja muy sólida y superaron a Barandika y Basque, que reaccionaron cuando estaban con el agua al cuello. Tarde. Este triunfo les permite acariciar el pase a la siguiente fase. Les falta de un encuentro para concluir los cuartos y muy mal tendrían que hacer las cosas para no conseguirlo visto el nivel que han ofrecido hasta el momento.

El de Mutriku y el de Zumaia sabían que tenía que ponerse el mono de trabajo y tener paciencia frente a una combinación que defiende mucho, y lo hicieron. El zaguero dominó su parcela y mantuvo a su compañero metido en el encuentro hasta el final. Porque aunque su victoria fue clara, el partido se fue hasta los 76 minutos de juego en los que se cruzaron 450 pelotazos. Urreisti arriesgó cuando tenía que hacerlo y estuvo centrado en los momentos en los que se les complicaron las cosas.

Barandika y Basque se desviaron en el peor momento en el primer set después de presentar batalla, y en el segundo les faltó creérselo. Llegaron a tener un 14-9 en contra, levantaron la cabeza sobre todo por el empuje del zaguero, pero su esfuerzo quedó en nada.

Con las gradas del frontón llenas otra vez, comenzó un encuentro que había levantado expectación. El primer set fue muy táctico. Comenzó con algunos errores, pero ganó en emoción a medida que los pelotaris entraron en calor. Los amarillos dominaron más y metieron a Basque en el 'agujero' del rebote en más de una ocasión, pero el vascofrancés dio la talla y apretó en cuanto tuvo oportunidad. Los delanteros esperaron su oportunidad con el cuchillo entre los dientes y acertaron.

Quinta pasa

De esta forma se llegó al empate a ocho sin que las diferencias para uno u otro lado hubieran superado los dos tantos. Y cuando parecía que el set iba a seguir apretado hasta el final, los ganadores consiguieron anular definitivamente a Barandika y Basque empezó a dar síntomas de inestabilidad. Si hasta entonces se habían cruzado 200 pelotazos, hasta la conclusión del juego tan solo se necesitaron 35. A los que vistieron de azul se les escurrió de las manos porque sus rivales no quitaron el pie del acelerador (15-8).

En el segundo, Urreisti cometió su quinta pasa en el primer saque y otra seguida en el segundo que fue el primer tanto para sus oponentes. A pesar de tener esa amenaza durante el resto del juego supo templar los nervios y Barandika tan solo logró un par de tantos de resto. Los vencedores rompieron el set tras el empate a tres más por la inercia que llevaban que por otra cosa. A sus rivales se les empezó a poner todo cuesta arriba y no consiguieron gestionar bien la situación. Con López metiendo bien la pelota atrás todo fue más fácil. Su delantero concedió algo más, pero lograron mantener una ventaja que rondó los cinco tantos sin muchos problemas.

Barandika y Basque ofrecieron algunos chispazos de calidad, pero parecía que su motor no terminaba de arrancar. Fue en el 14-9, a falta de un tanto para que los amarillos cerraran el partido, cuando el de Gernika y el de Iparralde encontraron el camino. Lo hicieron después de que López cometiera su segundo error del todo el encuentro. Estaban sin margen de error pero no arriesgaron en exceso. Basque se sacó dos derechas profundas que terminaron en el rebote sin respuesta, y su delantero puso una tercera con el mismo resultado. Se colocaron a uno y tuvieron el apoyo de una grada que quería más partido. Urreisti tocó forzado una pelota con la derecha que significó el empate a 14. En una abrir y cerrar de ojos todo estaba en el aire. Sin embargo, el joven mutrikuarra no desperdició la primera oportunidad que tuvo para sacar el costado y marcó a la perfección un dos paredes letal (15-14).