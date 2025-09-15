Urreisti y Basque lucharán por ser la mejor pareja de la temporada de cesta punta Imponen su pegada en la primera semifinal de la final a cuatro en el frontón Carmelo Balda y dejan sin argumentos a Johan y Lekerika

Juan Pablo Martín Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:01 Comenta Compartir

Urreisti y Basque presentaron este lunes su candidatura a ser la mejor pareja de la temporada de cesta punta. Impusieron su pegada ante Johan y Lekerika en la primera semifinal de la final a cuatro de la Jai Alai League y esperan rivales para el choque cumbre. Los que vistieron de azul se llevaron por delante a sus rivales en un frontón que acogía por primera vez esta cita y contó con la presencia de más de 600 espectadores.

Fueron los segundos más regulares durante el campeonato, pero demostraron que se coordinan a la perfección y que ambos saben rentabilizar las virtudes de su compañero. El zaguero de Bidart estuvo muy seguro durante todo el encuentro y apenas perdió una pelota. Abrió bien huecos a su delantero y el de Mutriku puso la bola lejos de sus rivales, sobre todo en el segundo set.

Johan y Lekerika aguantaron en el primero, pero estuvieron más inestables que sus oponentes. El delantero no consiguió rentabilizar su potencia por la gran defensa mostrada por los ganadores, que cubrieron mucha cancha, y el de Gernika fue de más a menos.

El primer set estuvo bien jugado por parte de los cuatro protagonistas. Los guardaespaldas se enzarzaron en un bonito duelo en busca de ver quién lograba dominar y colocaron varias pelotas en pared imposibles de devolver. En los cuadros alegres, al guipuzcoano le costó un poco entonarse, pero cuando lo hizo marcó las diferencias. Tuvo problemas con el saque por la presión que le ejerció Johan al resto, pero su costado hizo daño en los momentos decisivos.

Los primeros tantos fue un toma y daca en el que ambas combinaciones aprovecharon sus oportunidades y el marcador reflejó un empate a cinco. Fue entonces cuando llegaron los errores de los que vistieron de marrón que vieron como sus rivales se les escapaban por cuatro tantos (6-10). Pero reaccionaron para colocarse a uno sin excesivas dificultades. Sin embargo, la calidad de Urreisti apareció en el momento oportuno para asegurarse el primer triunfo parcial (11-15).

Sorozabal y Arai

Aprovechó la inercia que traía y su inicio del segundo set fue antológico. Tiró de sus revés para separar a sus rivales y meter la pelota a rebote, y estuvo exquisito en la finalización. Los azules se colocaron con un 1-7 y 2-11 en el luminoso que supuso un lastre muy pesado para Johan y Lekerika Intentaron recortar la desventaja, pero tuvieron demasiada presión y no pudieron soportarla (6-15).

En la primera semifinal femenina saltó la sorpresa. Sorozabal y Arai, cuartas clasificadas al final de la temporada regular, vencieron a las líderes, Ihart y Frida. El revés de la delantera vascofrancesa funcionó a la perfección y metió muchas pelotas en el rebote que no tuvieron respuesta. La seguridad de su compañera fue el complemento ideal para que vencieran el primera juego (11-15).

En el segundo, Sorozabal bajó algo sus prestaciones y cometió más errores. Las derrotadas dieron un paso al frente porque estaban con el agua al cuello. Mejoraron sus prestaciones para lograr el empate (15-12). En el set definitivo, Sorozabal y Arai recuperaron volvieron a compactar y pusieron rumbo hacia la final.