«El trabajo diario me ha traído hasta aquí» Víctor suelta la derecha en el primer partido que jugó con Aretxabaleta en el frontón Bizkaia. / l. á. gómez Víctor Esteban | Delantero de Baiko Pilota El riojano juega hoy en lugar de Olaizola II un partido vital con Albisu en Soria, y no piensa más allá «porque puede ser contraproducente» JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 15 febrero 2019, 23:00

Está «ilusionado» por la oportunidad que le han dado y quiere aprovecharla. Víctor sustituye hoy (17.45 horas) a Olaizola II en Soria y juega con Albisu ante Elezkano II y Rezusta un partido vital para los intereses de Baiko Pilota de cara a estar en las semifinales del Parejas. Si lo hace bien podría quedarse como compañero del guipuzcoano, pero prefiere evitar la presión «y mirar solo al presente».

– Está ante una gran oportunidad.

– Es bonita. Estoy ilusionado.

– ¿Concienciado?

– De un tiempo a esta parte creo que tengo un juego más sólido y es una buena oportunidad para poder mostrarlo. Es un partido importante para la empresa y para mí. Trataré de hacerlo lo mejor posible.

– Si lo hace bien y ganan se puede quedar como pareja de Albisu.

– De momento no pienso en eso. Es cierto que si ganamos la combinación estaría en semifinales, pero yo prefiero centrarme en lo que tengo más cerca y luego ya se verá.

– Llega rodado después de jugar dos partidos con Aretxabaleta como suplente de Urrutikoetxea. ¿Así resulta más llevadero?

– Estoy contento por jugar con el de Markina. Es cierto que en el primero no tuve la actuación que me gustaría, pero en el segundo los dos hicimos un gran partido. Terminé contento por ganar y porque ayudé a mi zaguero a sumar una victoria que le ha venido muy bien. Llego con confianza y eso es importante.

«Jugar como el de Goizueta es muy complicado, pero trataré de esforzarme al máximo»

– Entonces había menos en juego porque ya estaban eliminados, sin embargo, ahora la plaza de semifinales está en su mano. ¿Hay más presión?

– Tengo que pensar que es un partido más y que quiero hacerlo bien. Prefiero evitar la trascendencia que tiene porque incluye más presión.

– Estaba en el momento justo en el lugar perfecto para que cuenten con usted.

– Me he cuidado y entrenado. La oportunidad me llega en un buen momento y se han dado todas las circunstancias para que cuenten conmigo. Es triste por la lesión de Olaizola II, porque se merecía estar en semifinales y disfrutar de este campeonato. Era una pareja a tener muy en cuenta.

– El hecho de suplir a Olaizola II también tiene su peso.

– Jugar como lo hace el navarro es muy complicado, pero trataré de esforzarme al máximo. Pondré todo de mi parte para ayudar a Albisu, que se ha llevado un palo grande con la lesión del de Goizueta.

– Ha jugado con él los dos últimos Parejas. Se conocen bien.

– El año pasado, por las circunstancias, solo jugué siete partidos y el anterior fueron nueve porque entré en lugar de Artola. Hemos hablado para ver de qué forma podemos sumar.

«Estar en el candelero»

– Esta temporada se quedó fuera de la competición. ¿Fue duro?

– Soy un deportista que me gusta la competición y estar siempre en el candelero, por lo que me afectó quedarme fuera. Pero aquello está olvidado. Me centro en el presente y en mi cabeza solo ha estado preparar bien el partido de esta tarde.

– Ahora puede reivindicarse.

– Me quedo con el trabajo diario, que es lo único que me ha traído hasta aquí. Mi objetivo no es reivindicarme sino seguir igual e intentar ayudar a la empresa.

«Quieren sacar el punto de esta tarde porque eso ayuda a ciertas parejas de su empresa»

– Untoria vivió una situación similar hace cuatro años y terminó por ganar el título junto a Bengoetxea VI.

– Lo hizo muy bien esa temporada y estuvo acompañado de un grandísimo delantero. Pero yo no pienso más allá porque será contraproducente.

– En Soria tienen un duelo complicado ante los líderes.

– Elezkano II y Rezusta forman una gran combinación. Es la pareja más compacta. La que mejor se entiende. Por lo que tendremos que acoplarnos bien para tener un juego sólido.

– Ellos vienen de perder. ¿Les convierte en una pareja más peligrosa?

– Peligrosa es siempre. Jugarán en Soria con la intención de sacar el punto porque eso ayuda a ciertas parejas de su empresa.

– Su zaguero escogió el material en solitario.

– No hay problema porque seguro que ha hecho bien los deberes. Tendré un poco de tiempo para probarlo y ya hablé con el intendente Rubén Beloki para saber qué tipo de pelotas hay.