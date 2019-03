«Termino contrato en 2020 y creo que no va a ser el último» Aimar Olaizola camina en las faldas de Jaizkibel. / f. de la hera El de Goizueta avanza en la recuperación de la rotura del tendón del cuádriceps a base de caminar, hacer bicicleta estática y sesiones de plasma JOSEBA LEZETA Viernes, 1 marzo 2019, 00:07

Aimar Olaizola (Goizueta, 39 años) sigue adelante con el proceso de recuperación de la rotura del tendón del cuádriceps que le ha apartado del Campeonato de Parejas. Esta semana se ha sometido a la tercera sesión de plasma, la última prevista antes de entrar en una nueva fase de la rehabilitación. De momento se limita a caminar y hacer bicicleta estática.

- ¿Cómo marcha la recuperación?

- El lunes se cumplen cuatro semanas desde la rotura. Estoy yendo a Vitoria tres días a la semana, donde me tratan con Indiva, una máquina antiinflamatoria. Hará unos cinco días que he empezado a caminar hora y media por el monte y a hacer una hora de bicicleta estática en casa. Eso a diario, lo mismo que los electrodos. Me los pongo yo mismo. Hasta ahora el objetivo es que el tendón se pegue y no me convenía hacer esfuerzos intensos. A partir de la semana próxima deberé ir cuatro días a la semana o incluso más a Vitoria porque la rehabilitación entrará en una nueva fase, de mayor intensidad.

- ¿Recibe sesiones de plasma?

- El miércoles me sometí a la tercera. Normalmente, será la última. Coincidí con Mikel Landa, que tiene rota la clavícula. Me infiltran el plasma utilizando el ecógrafo para encontrar el punto exacto donde aplicarlo. Yo mismo lo veo en la pantalla. Tanto el doctor Mikel Sánchez como los compañeros de su equipo son unos artistas.

- ¿Cuándo podrá volver a pisar el frontón para entrenar?

- Eso está en manos de Mikel Sánchez, de la fisioterapeuta, Itxaso, y de Iñigo Simón, el médico de Baiko. Tengo la tranquilidad de que estoy bien atendido. Todavía necesito tiempo para empezar a correr, paso previo a pisar los frontones. Calculo que puedo tardar unas tres semanas más. Antes, el tendón se tiene que pegar bien.

- ¿Posee experiencia en la recuperación de lesiones largas?

- Primero con el músculo dorsal y luego con la rodilla, en la que me rompí el cruzado. Siempre he sido positivo en estas situaciones. Es importante estar en buenas manos y tengo confianza plena en quienes me tratan. Por mi parte, cumplo todo lo que me dicen a rajatabla. Soy riguroso y profesional porque la recuperación de las lesiones también forma parte de nuestro trabajo. Hay un dato importante. Una vez recuperado de esas dos lesiones, ni el dorsal ni la rodilla me han vuelto a dar guerra.

- ¿Qué es lo peor de las lesiones?

- No poder jugar a pelota y tener que estar los quince primeros días en casa sin hacer deporte. En mi caso, me ha tocado en pleno Campeonato de Parejas. Todo iba bien, teníamos siete puntos... La cabeza no para de dar vueltas. Me pregunto por qué hice esas carreras al final el día que me lesioné. Los viajes en automóvil a Vitoria son largos y piensas en eso. Pero es inútil darle vueltas porque no solucionas nada.

- Era una buena oportunidad para ganar otra txapela.

- Aunque la gente te coloca enseguida el cartel del favorito, siempre es difícil ganar un título. Albisu y yo estábamos haciendo un buen papel y existía una opción seria de clasificarse. De hecho, Jon Ander lo ha conseguido con Víctor. Pero en la liguilla de semifinales cambia todo porque vuelves a empezar de cero.

Jugar en individuales

- ¿El mejor pelotari en lo que va de Campeonato de Parejas?

- Quien mayores diferencias ha marcado es Zabaleta. Y la sorpresa, Mariezkurrena II. Tal y como ha jugado, merecía disputar la liguilla de semifinales.

- Su llegada es una bendición para Baiko.

- La mejor noticia para nuestra empresa. Estos últimos años, excepción hecha de Albisu, los zagueros que marcaban diferencias estaban en Aspe. No esperaba que Mariezkurrena II diera semejante nivel tan pronto.

- ¿Quiénes son ahora favoritos?

- Esto empieza de cero. El pelotari más fuerte de la primera fase ha sido Zabaleta. Si Irribarria y él rinden a su nivel y según la manera de jugar que adopten, es difícil ganarles. De todas maneras, no descartaría al resto. Rezusta es el mejor zaguero de las últimas temporadas. Le he visto mejor que ahora, pero forma una pareja fuerte con Elezkano II. Con el billete en el bolsillo, Víctor jugará más tranquilo. Albisu y él ya derrotaron a Elezkano II y Rezusta en Soria. Y ojo con Altuna-Martija.

- ¿Volverá al Manomanista?

- Estoy descartado para el de este año. Aunque estaba centrado en el Parejas, ya tenía dudas sobre mi participación. Quería hacer un par de pruebas antes de tomar la decisión. Ya las tuve el año pasado, pero jugué y me metí en la final. Más que a la edad, hay que mirar el nivel que tienes. El día que no me vea en condiciones de jugar el Manomanista o el Cuatro y Medio, seré el primero en dejarlo. Pero de momento solo pienso en recuperarm.

- Termina contrato en diciembre de 2020, con 41 años. ¿Renovará?

- Igual sí. Tal y como estaba antes de la lesión, ¿por qué no? Soy consciente del trote que llevo y de que eso pasa factura. Ahora bien, de momento pienso que mi actual contrato no va a ser el último.