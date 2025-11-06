La tercera final de Peio Etxeberria

Casi siempre ha estado ahí. Desde que debutó en el Cuatro y Medio hace seis temporadas, Peio Etxeberria ha sido uno de los pelotaris que ... mayor progresión ha mostrado. Dentro de nueve días jugará su tercera final frente a Javier Zabala en el frontón Bizkaia con la intención de estrenar su palmarés en la distancia.

Las dos anteriores ocasiones se le resistieron. La primera porque fue su estreno y pagó las consecuencias de todo lo que rodea a un encuentro cumbre de estas características. Tuvo enfrente a Altuna III, a quién él mismo reconoce como el mejor pelotari en la actualidad, pero el navarro tampoco quedó nada satisfecho con su rendimiento porque no logró presentar batalla (22-9).

La derrota del año pasado fue distinta. Se enfrentó contra Laso, otro de los referentes en el acotado. Esta vez sí que pudo expresarse en la cancha como le gusta. No consiguió superar al de Bizkarreta-Gerendiain por tres tantos pero demostró que si mejoraba en los pequeños detalles volvería estar ahí. Y lo ha hecho.

El de Zenotz debutó en la especialidad el 7 de octubre de 2019 en el frontón Beotibar de Tolosa y desde entonces no ha parado de crecer. Logró despuntar dos años después y desde entonces siempre ha estado en las semifinales. A lo largo de este tiempo ha conseguido ganar a todos los especialistas en el acotado en distintas fase de la competición. El rival que peor se le ha dado es Jaka, contra quien también cayó este año en el primer partido de la liguilla de cuartos. Pero Peio Etxeberria supo reconstruirse. Para él desde aquel partido todo fueron finales y supo manejarse a la perfección que incluyen los duelos a vida o muerte.

Velocidad y ambición

Venció a Larrazabal con autoridad en el segundo encuentro y a Ezkurdia en el tercero. En semifinales también pasó por encima de un desconocido Altuna III, al que neutralizó con su velocidad y ambición. Tiene a sus espaldas la experiencia que le conceden dos finales del Cuatro y Medio y se enfrenta a un primerizo como Zabala. Pero Peio Etxeberria prefiere centrarse en su juego que mirar al del rival.

No ha jugado nunca contra el riojano en este campeonato. El único antecedente existente es en la 'jaula' navarra donde la preparación de cada pelotari suele ser distinta al jugarse en la antesala del verano. Entonces ganó el de Logroño (13-22), pero la referencia no es muy válida y puede quedarse en una advertencia.

El navarro sabe que esta vez será distinto. Su físico le va a permitir rendir a la perfección ante la exigencia que imponga su rival, pero si consigue poner el ritmo y explotar a la perfección su zurda esta vez puede que en la moneda salga cara. Este jueves entrenó con Jokin Etxaniz en el escenario del choque cumbre. La semana que viene volverá otras dos veces.