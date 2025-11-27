El TAS amplía el plazo para decidir si arbitra el recurso sobre la oficialidad de Euskadi

Juan Pablo Martín Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:21 Comenta Compartir

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) ha ampliado el plazo para decidir si es competente para arbitrar el recurso presentando por la Federación Española de Pelota contra la Internacional y la Vasca al considerar que hubo «irregularidades formales» en la asamblea en la que se aceptó a Euskadi como miembro de pleno derecho el 28 de diciembre del año pasado. La última fecha que se manejaba concluía hoy, pero no será hasta el 19 de diciembre cuando emita el laudo en el que justifique las razones por las que sigue con el proceso o no.

El pasado once de septiembre el organismo situado en Lausana celebró una vista telemática de más de cinco horas con todas las partes implicadas. Los tres jueces nombrados para este caso, naturales de Bélgica, Paraguay y España, recabaron todo tipo de detalles para completar la información con la que ya contaban, que anteriormente les habían remitido las partes.

Nuevo retraso

El germen de este contencioso está en la demanda que presentó en enero, tras la celebración de la asamblea de Pamplona, el entonces presidente en funciones de la Española –la institución se encontraba en pleno proceso electoral–, Julián García Angulo, al TAS al considerar que en la reunión se habían vulnerado sus derechos.

Sin embargo, desde la Internacional y la Vasca se presentó un recurso al estimar que el organismo con sede en Suiza no tenía jurisprudencia en este caso. El TAS estableció inicialmente una reunión telemática para finales de agosto con el objetivo de recabar más información. Pero al tratarse de fechas veraniegas finalmente retrasó hasta el mes siguiente. Ahora se ha vuelto dar más tiempo para emitir su laudo que hubiera coincidido con la celebración de la Liga de Naciones que se disputa estos días en Bizkaia.