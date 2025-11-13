«Sólo pienso en lo que puedo hacer yo, si piensas en el rival te estás devaluando»
Peio Etxeberria. Finalista del Cuatro y Medio ·El delantero navarro considera que pelear por tercera vez por la txapela «no es casualidad», y que el único secreto es «confiar en uno mismo«
Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:07
Está preparando con «mimo» la tercera final del Cuatro y Medio que jugará de forma consecutiva el domingo en el Bizkaia. Tiene experiencia para ello. Esta vez su rival será un primerizo como Javier Zabala, pero Peio Etxeberria no se fía.
– La final del año pasado fue la de la confirmación. ¿Ésta qué supone para usted?
– Es un premio muy grande tal y como empezó el campeonato. Estoy con la misma ilusión que las anteriores y la voy a preparar con mimo.
– La primera no la disfrutó y la segunda quiso hacerlo pero no pudo.
– Las finales no son para disfrutarlas, son para ganarlas. Pero es cierto que en la primera tuve la sensación de que se me pasaron los quince días sin darme cuenta de dónde estaba y cómo estaba. No la sentí. El año pasado pude competir, sacar mi juego, y perdí dignamente. Estar aquí otro año más no es casualidad.
– Lo más difícil no es llegar sino mantenerse.
– Si das una campanada puedes estar un año y luego desaparecer. Llegar tres seguidos es importante. Pero no le doy más vueltas. Llevo el mismo proceso de siempre. Ni el día que perdí con Jaka en el primer partido estaba acabado, ni ahora voy a estar en diez finales. Hay que ir día a día.
– ¿Se aprende a jugar finales?
– En la primera no me di cuenta porque es muy grande todo. No lo has sentido nunca y no sabes cómo es esa sensación. En la segunda valoré más los momentos previos. Como todo en la vida se aprende. Sobre todo hay que confiar en uno mismo. No hay otro secreto. Ese día a esa hora.
– ¿Qué es lo más importante de esa gestión?
– En la misma situación una persona u otra reacciona diferente a la hora de tomar decisiones y de cómo tomarse las cosas. Uno se puede ahogar en un vaso de agua y para otro no es un problema. En este aspecto estoy madurando y le doy mucho valor.
– ¿En qué ha cambiado su juego desde 2023 cuando se estrenó en el choque cumbre del acotado?
– Todos progresamos. Son dos años más, muchas vivencias, muchos partidos perdidos, muchos duelos... De todo eso se aprende tanto o más que de las victorias.
– ¿Por qué se aprende más de las derrotas que de las victorias?
– Las victorias las tomamos como algo normal, y las derrotas nos duelen. La semana que pasé después de perder con Jaka no fue nada fácil. Estamos a un nivel en el que todos nos podemos hacer daño y ganar. Por lo que es importante conseguir darle la vuelta.
– ¿Estar todos a un nivel similar concede más mérito a los triunfos y a llegar a las finales?
– En este momento la diferencia entre unos y otros son los detalles, sin quitar que Altuna III es el mejor y tiene unos números difíciles de superar.
– Ha estado en varias finales y su empresa le ha llegado a dejar fuera del Masters en verano. ¿Entiende que su carrera es una reivindicación constante?
– Me preparo para cada partido, pero no dejamos de ser humanos y tenemos altibajos. En el deporte no puedes estar siempre arriba. Creo en mi trabajo y en mí, por eso sigo. Hago todo lo que está en mi mano y el día que me vaya lo haré con la conciencia tranquila. Y de lo que no está en mi mano poco puedo decir.
– Se enfrenta a un primerizo en una final.
– Ha sido campeón del mundo. Ha pasado por situaciones complicadas y por algo ha llegado al choque cumbre. Viene jugando muy bien desde hace tiempo. Es un pelotari muy completo, por lo que tengo un partido dificilísimo.
– ¿Hubiera preferido otro rival?
– No le he dado ninguna vuelta a quién me iba a tocar. Todo el mundo quería evitar a Altuna III y a mí lo que me importaba era estar un año más en las semifinales o en la final. He ido partido a partido. Es cierto que no tuvo su día y le gané. Ahora juego contra Zabala y saldré a por él.
«Ya no vale para nada»
– Llegar a una final después de vencer al de Amezketa tiene que aportar un extra de confianza.
– El Cuatro y Medio son tres etapas. Estoy en la última después de ganarle pero ya no vale para nada.
– ¿Ha mejorado su zurda este año?
– Intento mejorar en todo con Jokin Etxaniz. Es verdad que este año estoy haciendo daño al meter la pelota por pared, pero no es algo que haya trabajado específicamente para este torneo.
– ¿Cambia sacar desde el cuatro y medio?
– No mucho. Es medio cuadro, pero con la inercia que tomas para hacerlo se queda en nada.
– ¿Cómo fue su último enfrentamiento ante Zabala en la distancia en el Atano III?
– Lo vi hace poco. Zabala dio una demostración y yo podía haber hecho alguna cosa mejor. No quiero quitarle méritos porque lo hizo todo bien. Desde entonces ha mejorado, por lo que espero un rival durísimo.
– ¿Qué es lo que más respeto le infunde del juego del riojano?
– Lo que más respeto me da soy yo. Cuando jugué contra Altuna III no pensé un segundo en el rival. Eso es algo importante. Doy más valor a cómo estaré yo ese día que a quién tenga enfrente.
–¿Por qué es lo más importante pensar solo en usted?
– Si piensas en el rival te estás devaluando. Prefiero pensar en lo que está en mis manos.
– ¿Cómo lleva el sambenito de que invierte mucho tiempo en sacar entre tanto y tanto?
– Si lo llevara mal estaría en aficionados. No le doy ninguna vuelta. Está demostrado que hay gente que pierde más tiempo que yo, por lo que estoy muy tranquilo.