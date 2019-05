Aitor Elordi | Pelotari «Siempre se pueden sacar cosas positivas de las derrotas» Aitor Elordi. / pankra Nieto El vizcaíno admite que tiene «una espinita» clavada por no redondear el Manomanista, «pero ser segundo también tiene su mérito», señala JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 26 mayo 2019, 23:52

El pasado sábado en el frontón Labrit se le escapó una buena oportunidad para redondear lo que lleva de temporada, pero el vizcaíno Aitor Elordi está «orgulloso» de lo que ha conseguido hasta el momento. «Cuando se gana todo es bonito y de color de rosa, pero cuando se pierde no es todo lo contrario», manifiesta.

- ¿Hubo celebración?

- A pesar de la derrota había motivos. Es cierto que una vez de llegar a la final todos nos queremos calar la txapela, pero solo puede hacerlo uno. El sábado no tocó porque Darío jugó más que yo, pero lo celebramos.

- ¿Durmió bien o dio algunas vueltas a lo ocurrido en el Labrit?

- Dormí bien. Me ha quedado esa espinita porque no he conseguido redondear el campeonato Manomanista, pero he sido segundo que también tiene su mérito porque por detrás han quedado otros pelotaris, y creo que es para estar orgulloso.

- ¿Alguna vez le había tocado gestionar un 16-1 en contra en un partido de campeonato?

- Nunca. El riojano comenzó muy fuerte y cuando me di cuenta ya se me había ido. Pero creo que la diferencia que reflejó el marcador y lo que se estaba viendo en la cancha no concordaban. A pesar de la desventaja seguí creyendo que era posible la remontada, aunque era consciente de que estaba muy complicado.

- ¿Con el 17-11 le faltaron un par de tantos más para poner a su rival realmente nervioso?

- Sí. Veía que él estaba un poco cansado, pero yo no tenía margen para cometer errores. En situaciones así si haces un par de fallos más poco se puede hacer. Además se dieron algunos detalles que cayeron a su favor como la escapada que entró por un centímetro y supuso el tanto número 18 para el de Ezcaray.

- En los dos últimos meses le ha tocado vivir la cara y la cruz de una final.

- Hay que aprender de todas las situaciones. Cuando se gana todo es bonito y de color de rosa, pero cuando se pierde no es todo lo contrario. Siempre existe ese riesgo. Tampoco es para deprimirse. A muchos pelotaris les gustaría haber estado el sábado en mi lugar porque no es nada sencillo. Siempre se pueden sacar cosas positivas de las derrotas.

- ¿Qué ha aprendido?

- Que no hay que perder la esperanza a pesar de ir con quince tantos en contra, y que hay que seguir trabajando porque en la segunda parte del encuentro conseguí apretarle y provocar que viera en riesgo su victoria.

- No se vino abajo.

- Si lo llego a hacer se me marcha a 22 de seguido. La actitud fue positiva, seguí a lo mío.

- Hay que mantener la línea para llegar a otra.

- Por supuesto. El trabajo diario es el que permite vivir momentos como el del sábado en el Labrit y, a pesar de la derrota, hay que seguir. Llevo una buena temporada.

Aprovechar el momento

- Está en el camino correcto.

- Los últimos meses estoy a gusto en la cancha y creo que he encontrado mi sitio. Ahora salgo a disfrutar.

- ¿Qué tiene que trabajar más?

- Muchas cosas. En defensa, por ejemplo, he mejorado, pero todavía me queda recorrido.

- Mentalmente también se ha fortalecido.

- Me vino bien el año y medio después de debutar porque fue un periodo que me costó despegar y aprendí mucho por los malos momentos que atravesé. Ahora en una misma temporada he alcanzado dos finales y aprovecho bastante más los mejores.

- ¿Si al principio de campaña le dicen que iba a estar en las dos finales de los torneos oficiales de promoción que se han jugado hasta el momento qué hubiera pensado?

- Hubiera firmado en el momento porque veía lejos disputar un partido cumbre. Estar en ellas es algo grande, y estoy orgulloso por el nivel que he ofrecido a lo largo de los últimos meses.

- Ahora necesita aprovechar el verano para confirmar lo que ha mostrado.

- Estoy con muchas ganas. La mayoría de partidos estivales son de Parejas y es la modalidad que más me gusta. Espero que me respeten las lesiones.

- Pero primero llegan las vacaciones.

- Tengo un par de semanas para despejarme por el parón que hay en la pelota y trataré de aprovecharlas.