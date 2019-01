Las semifinales ya conocen sus sedes Las pelotas con las que se disputará la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas 2019, ya están a buen recaudo. / F. de la Hera Los duelos del Parejas se jugarán en el Labrit, Bizkaia, Astelena y Atano III Martin Alustiza fue el encargado de asignar las pelotas con las que los dúos clasificados se jugarán el pase a la gran final ENRIQUE ECHAVARREN Miércoles, 30 enero 2019, 10:14

Martin Alustiza, seleccionador de material, concluyó el pasado jueves, acompañado por Rubén Beloki y Jon Apezetxea -intendentes de Baiko y Aspe, respectivamente- la ronda por los frontones que acogerán los partidos de la liguilla de semifinales del Parejas. Además, se asignaron las pelotas con las que los binomios clasificados se jugarán el pase a la gran final, anunciada para el 7 de abril en el frontón Bizkaia.

Los recintos designados son el Labrit de Pamplona, el Astelena de Eibar, el Bizkaia de Bilbao y el Atano III de Donostia. La bombonera pamplonesa acogerá tres de los seis partidos, todos los que se disputen en sábado, y el resto uno cada uno, siempre en domingo. Se jugarán en marzo, en tres fines de semana consecutivos -9 y 10, 16 y 17 y 23 y 24-, aunque aun no está decidido qué frontón albergará cada jornada.

Urruti y Aretxabaleta no tienen ya ninguna opción a falta de cuatro jornadas para que acabe la liguilla

Respecto al material con el que se jugará, para el Labrit quedaron asignados los lotes 4, 8 y 10, de manera aleatoria, al Bizkaia le correspondió el 1, al Astelena el 3 y al Atano III, el número 6.

De momento, solo Elezkano II y Rezusta tienen la clasificación asegurada cuando restan cuatro jornadas. Los vigentes subcampeones tienen ocho puntos en su casillero, cifra inalcanzable ya para al menos dos parejas, Ezkurdia-Ladis Galarza y Urrutikoetxea-Aretxabaleta. Detrás, a un solo punto, siete, figuran Olaizola II y Albisu, quienes el sábado en Pamplona dejaron escapar una buena oportunidad de sellar su clasificación al perder frente a Bengoetxea VI y Ander Imaz. Si la pareja de Baiko vuelve a llegar a 22 este sábado en Idiazabal frente a Ezkurdia y Ladis Galarza, el billete ya será suyo.

Irribarria y Zabaleta ocupan la tercera posición, con seis triunfos, los mismos que Artola y Mariezkurrena. El dúo de Aspe no pudo el domingo en el Beotibar con Altuna III y Martija pese a tener el partido encarrilado (7-13). Los de Baiko no dieron opción a Laso, sustituto de Urrutikoetxea, y Aretxabaleta el sábado en la Uni de Markina. El duelo entre ambos del sábado en el Labrit de Pamplona aclarará el panorama para los ganadores.

Los resultados del pasado fin de semana han dado emoción al campeonato, que podía haber quedado visto para sentencia. La lucha por la cuarta plaza está enconada. Por ella pugnan Bengoetxea VI-Ander Imaz y Altuna III-Martija. Los primeros se regalaron una buena dosis de autoestima en el Labrit y lo mismo podría decirse de los segundos en Tolosa. De estar prácticamente con un pie en la calle de haber perdido, ahora siguen vivos con cuatro victorias y no arrojan la toalla. Bengoetxea VI y Ander Imaz tienen otra prueba de fuego la noche del viernes en Urduliz ante los líderes. Elezkano II y Rezusta no se juegan nada, salvo el honor y la posibilidad de echar una mano a sus compañeros de empresa. En teoría, Altuna III y Martija lo tienen más sencillo ante Urrutikoetxea y Aretxabaleta, ya deshauciados, el domingo en Miribilla, pero harán bien en no confiarse.

La undécima jornada, además, se presenta como la última oportunidad para Ezkurdia y Ladis Galarza, que solo cuentan con tres puntos. Una nueva derrota en el Igarondo significaría prácticamente su despedida de la competición, dependiendo de los resultados que se produzcan en el resto de partidos de pelota.