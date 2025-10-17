La selección vasca de pelota viaja a México para disputar la Liga de Naciones de frontón 30 metros En su tercera presencia internacional, competirá en las modalidades de frontenis y paleta goma

Miembros de la selección de Euskadi de pelota y el presidente de la Federación Vasca, Joxemari Mitxelena, en el aeropuerto de Loiu.

Juan Pablo Martín Viernes, 17 de octubre 2025

La selección vasca de pelota ha partido este viernes para la ciudad mexicana de Aguascalientes donde disputará desde el domingo al día 25 la primera Liga de Naciones de frontón 30 metros, organizada por la Federación Internacional. Será la tercera presencia en un campeonato del combinado tras su reconocimiento como miembro de pleno derecho por parte del organismo que preside Xavier Cazaubon a finales de 2024. Antes disputaron la Liga de Naciones en frontón de 54 metros, en Gernika, y el Mundial Sub'23 de trinquete, en Argentina.

En esta ocasión jugarán las modalidades de frontenis, en parejas, y paleta goma, en individual, tanto en categoría masculina como femenina. La expedición está compuesta por los pelotaris alaveses Asier Bustinza y Unai Duandikoetxea, el vizcaíno Aitor Lejarraga y el guipuzcoano Unai Sagarzazu, y las vitorianas Ane Ibáñez, Aroa Torres y Nagore Martín, y Laura Saez, de Aretxabaleta. Estarán dirigidos por el seleccionador Eduardo Lobato.

18 selecciones

La cita contará con la presencia de 18 selecciones y un formato de liga por grupos o todos contra todos, según en número de participantes. «La amplia representación internacional confirma la expansión global de la pelota vasca y convierte a Aguascalientes en un punto de encuentro mundial del deporte», han destacado desde la Vasca.

España, Francia, Argentina y México serán los principales rivales de la tricolor, que cuenta con pelotaris con experiencia sobre todo en paleta goma. La Liga de Naciones comenzará con la ceremonia de inauguración este domingo en el Club Campestre, en cuyas dos canchas se jugarán todos los encuentros. Del lunes al jueves tendrá lugar la fase clasificatoria. El viernes están previstas las semifinales y el sábado la lucha por las medallas.