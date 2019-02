«Sancionarme por mostrar una ikurriña me parece ridículo» Trinquete. Bixintxo Bilbao es un especialista en la modalidad de las cuatro paredes, en la que ha conseguido varios títulos. / g. iroz y FFPB Bixintxo Bilbao | Pelotari Ha recurrido la sancion de un año sin competir impuesta por la Federación Internacional al considerar que «no he hecho nada malo» JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 28 febrero 2019, 00:28

El martes presentó el recurso para que se le anule la sanción de un año que le impedirá competir en pruebas internacionales. La decisión la tomó la Federación Internacional de Pelota después de que Bixintxo Bilbao exhibiera una ikurriña en el podio del Mundial de Barcelona. El reglamento disciplinario de la entidad presidida por Xavier Cazauvon la considera como una «bandera no autorizada», algo que no convence al pelotar. «Es necesario que respeten nuestros símbolos», asegura.

– ¿Superado por todo lo acontecido tras la sanción de un año sin jugar que le ha impuesto de la Federación Internacional de Pelota?

– A lo largo de los últimos días he recibido muchas llamadas de apoyo de la gente, por lo que me siento respaldado y estoy contento.

– ¿Cómo se siente?

– Apenado por la postura que ha adoptado la Internacional. Considero que ha sido bastante ridícula la sanción.

– ¿Porqué sacó la ikurriña?

– Ganamos el oro contra México en trinquete y estaba feliz por el logro conseguido. Había muchos vascos en Barcelona y lo hice para mostrar nuestros colores, nuestra cultura y nuestra identidad. Pero con todo el respeto del mundo hacia el resto de federaciones y de culturas.

– ¿La llevó usted?

– Me la dio gente que estaba en las gradas y yo solo la exhibí en el podio. Fue algo repentino, hecho en el momento.

– ¿Sabía que podía conllevar una sanción?

– De ningún modo. No conozco el reglamento de la Internacional al respecto, pero me parece que no es correcto.

– La Internacional señala en su resolución que tuvo oportunidad de defenderse antes de que el Comité de Disciplina decidiera la sanción y no lo hizo.

– Han dicho que no acudí a la reunión que tuvo lugar en Pamplona, pero a mí nadie me ha llamado para avisarme, ni a mi domicilio ha llegado ninguna carta para convocarme. Tan sólo me enviaron un e-mail y no lo ví. En caso de hacerlo hubiera ido a la reunión para defenderme y tratar de entender sus razones, pero nadie me avisó.

– Tiene un mes de plazo para recurrir la sanción. ¿Piensa hacerlo?

– El martes presenté el recurso correspondiente, y habrá que esperar acontecimientos.

– ¿Cuenta con el apoyo de la Federación Francesa de pelota?

– Tengo su apoyo. Yo he hecho un recurso por mi parte, y la federación lo hará por la suya porque a ella también la han sancionado con la incautación de la fianza depositada para poder participar en el Campeonato del Mundo.

– ¿Qué espera a partir de ahora?

– Si le digo la verdad no lo sé. He recibido muchas muestras de apoyo después del castigo y puede que lo anulen, pero ahora quiero centrarme en las competiciones que tengo por delante y no en ese asunto.

– El Gobierno vasco ha acudido a la UE, el PNV la ha calificado de vergonzosa, las federaciones de pelota estiman el hecho como muy grave...

– La mayor repercusión se ha dado en Hegoalde. Ha salido mucha gente en mi defensa por una acción con la que yo creo que no he hecho nada malo. Me alegra contar con todo ese apoyo.

– ¿Toda esta repercusión puede allanar el camino para que retiren la sanción?

– La pelota es un deporte vasco. Sin Euskal Herria no existiría este deporte, por lo que también es necesario que se respeten nuestros símbolos. Se debería cambiar esa normativa porque no pueden negar que los mostremos.

– ¿Volvería a hacerlo?

– Sin duda. Son nuestros colores. Considero que no he hecho nada malo.

– Si no se le retira la sanción no podrá jugar la Copa del Mundo en octubre en París.

– Sería una pena. Pero de momento voy a disputar los torneos que tenía previstos y esperar a ver lo que pasa. Dentro de cuatro años el Campeonato del Mundo será en Biarritz y tengo intención de participar.